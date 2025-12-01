lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 09:07
Un momento especial.

Cómo hacer un pesebre: guía simple para armarlo en casa

Se acercan las fiestas de fin de año y, además del arbolito de Navidad, el armado del pesebre es todo un evento dentro de cada familia.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Elegir el lugar ideal para el pesebre

Antes de comenzar, es importante definir dónde estará ubicado. Se recomienda elegir un sector visible, estable y protegido del paso constante de personas, para evitar que las figuras se caigan. Una mesa, un estante amplio o un rincón del living suelen ser opciones cómodas y seguras.

Seleccionar la base y el paisaje

El fondo del pesebre ayuda a crear ambiente. Puede utilizarse una cartulina oscura para simular el cielo nocturno, luces cálidas, papel madera o telas en tonos tierra para representar el entorno. Para el piso, algunas alternativas son musgo sintético, arena fina, piedras pequeñas o simplemente papel arrugado para generar relieve.

Colocar la estructura del pesebre

La estructura central representa el establo donde nacerá el Niño Jesús. Podés usar una casita de madera comprada, una caja decorada o construir un refugio simple con ramitas y cartón. Lo importante es que tenga un espacio central para colocar a la Sagrada Familia y un techo que simbolice protección.

Distribuir las figuras principales

En el pesebre tradicional se colocan:

  • María y José

  • El Niño Jesús (se suele ubicar el 24 por la noche)

  • El buey y la mula

  • Los pastores

  • Los Reyes Magos

  • Ángeles u otros elementos religiosos, según cada familia

Un buen consejo es colocar primero a María y José en el centro del establo, y luego distribuir el resto de manera armoniosa, sin saturar el espacio.

Agregar detalles que dan vida al pesebre

Pequeños elementos pueden transformar el resultado final. Podés sumar:

  • Piedritas para marcar caminos

  • Plantas pequeñas o ramas secas

  • Lámparas LED para iluminar zonas específicas

  • Un río hecho con papel celofán o espejo

  • Casitas, animales y figuras adicionales

Los detalles ayudan a contar la historia y hacen que el pesebre se sienta más real y cálido.

Personalizar el pesebre según tu estilo

Cada familia puede adaptar el pesebre a su gusto: minimalista, artesanal, hecho con materiales reciclados, de estilo rústico o incluso con temática regional. No hay una regla fija; lo importante es que represente el espíritu navideño y la tradición que cada hogar quiera transmitir.

Mantenerlo cuidado durante toda la temporada

Una vez armado, conviene revisar que esté lejos de fuentes de calor, mascotas o lugares con mucha humedad. Las luces deben usarse con precaución y apagarse durante la noche. Con estos cuidados, el pesebre se conservará en buenas condiciones hasta enero.

