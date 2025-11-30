El Inter Miami de Messi se consagró en el Este y disputará la final de la MLS
Con una producción ofensiva imparable y un rendimiento colectivo sólido, el equipo dirigido por Javier Mascherano selló un triunfo categórico por 5-1 que lo deposita por primera vez en la final de la liga norteamericana. Tadeo Allende brilló con tres goles y Messi aportó una asistencia.
Inter Miami de Messi vivió una noche de celebración plena en el Chase Stadium tras imponerse por 5-1 frente a New York City FC, resultado que le permitió adueñarse del primer puesto de la Conferencia Este y asegurar su presencia en la final de la MLS por primera vez desde su llegada a la liga. El equipo rosa exhibió personalidad, contundencia y un nivel de juego que lo confirma como el conjunto más en forma del cierre de temporada.
La figura sobresaliente del encuentro fue Tadeo Allende, autor de un triplete que desarmó por completo al conjunto neoyorquino. A ello se sumaron los goles de Mateo Silvetti —que capitalizó un preciso pase de Lionel Messi— y Telasco Segovia, completando una noche perfecta en ataque. En el arco, Rocco Ríos Novo aportó seguridad con intervenciones decisivas que evitaron cualquier reacción del visitante.
El recorrido del equipo en la postemporada ha sido demoledor. Tras superar una exigente serie ante Nashville, en la que debió jugar los tres partidos reglamentarios, Inter Miami encadenó goleadas consecutivas: 4-0 sobre Cincinnati en semifinales y el reciente 5-1 ante New York City FC. En esos tres partidos marcó 13 tantos y solo concedió uno, una muestra de su crecimiento en ambos extremos de la cancha.
Bajo la conducción de Javier Mascherano, quien tomó las riendas tras la salida de Gerardo Martino, el conjunto floridano no solo mantuvo su competitividad sino que la elevó en momentos clave. Luego de un tercer puesto en la fase regular, el equipo encontró su mejor versión en los cruces decisivos y ahora afrontará la final frente a Vancouver Whitecaps, rival que llega tras eliminar a San Diego FC.
El partido decisivo se disputará el próximo sábado en el Chase Stadium, donde Inter Miami de Lionel Messi buscará conquistar el título de la MLS y coronar un año en el que combinó explosión ofensiva, solidez colectiva y el liderazgo de sus principales figuras.