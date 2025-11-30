Deportivo Luján y Zapla abren los octavos de final del Torneo Federal Regional Amateur

El Club Deportivo Luján y Altos Hornos Zapla abren la llave de octavos de final del Torneo Federal Regional Amateur , este domingo desde las 17 horas, en el estadio La Tablada y con el arbitraje de Sergio López.

El Granate del barrio Luján, escribe una de sus páginas más importantes de su historia, ya que con un plantel casi íntegro de divisiones inferiores logró la clasificación en la segunda posición de la zona 1, región norte, con 11 puntos, consecuencia de 1 derrota, 2 empates y 3 triunfos.

En lo deportivo, el entrenador Granate deberá encontrar el reemplazo de Walter Carrizo, quien vio la roja en la última fecha y deberá cumplir dos fechas de suspensión.

Mientras que, por el lado de Altos Hornos Zapla, llega a esta presentación tras quedarse con la primera posición de la zona 2 y es uno de los candidatos, por historia y por la gran cantidad de refuerzos que llevó para disputar este torneo.

Es por eso que los dirigidos por Facundo Zamarian tendrán la presión de ser protagonistas en la llave, por jerarquía de su plantel, teniendo en cuenta que todo se definirá en la vuelta, en el estadio "Cnel. Emilio Fabrizzi", el próximo fin de semana.

El equipo arbitral será encabezado por Sergio López, quien estará acompañado por Pablo Rivero y Luis López como árbitros asistentes. Completa la nómina, Martín Pereyra como cuarto árbitro. Todos, pertenecientes a la Liga Jujeña de Fútbol.

zapla torneo regional

Entradas para Luján vs Zapla

El encuentro se disputará en el Estadio La Tablada, donde las entradas se venderán desde las 15.30 horas. Los valores fueron fijados en los siguientes montos: $15.000 para la general, mientras que jubilados, damas y menores, de hasta 12 años, abonarán $10.000.

En tanto, el operativo policial determinó que la parcialidad del elenco Granate ingresará por avenida Córdoba, mientras que la parcialidad visitante lo hará por calle Martín Fierro.

la tablada estadio (1).jpg Estadio La Tablada

Los clasificados del Torneo Regional Amateur 2025

Atlético Talleres (Perico) vs. Monterrico Sur (L)

Altos Hornos Zapla vs. Deportivo Luján (L)

Sportivo Pocitos (Tartagal) vs. Mitre (Calilegua) (L)

Atlético San Pedro (San Pedro) vs. Castañares (Salta) (L)

Los Cachorros (Salta) vs. Río Dorado (J.V. González) (L)

General Güemes (Frontera) vs. Boroquímica (Cerrillos) (L)

Sportivo Guzmán (Tucumán) vs. Tucumán Central (Tucumán) (L)

San Pablo (Tucumán) vs. Central Norte (Tucumán) (L)

Los cruces serán los siguientes (los equipos marcados con (L) serán locales en el partido de ida)