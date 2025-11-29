sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 16:56
Fórmula 1.

Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar

El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación este sábado para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se corre el domingo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Franco Colapinto terminó últimno para el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto partirá desde la 20° posición en el Gran Premio de Qatar, penúltima cita del calendario 2025 de la Fórmula 1. Los problemas con el auto se agudizaron y lo llevaron a tener un flojo rendimiento en la clasificación.

El piloto argentino, al mando del Alpine 43, no logró encontrar el rendimiento ideal durante la clasificación disputada este sábado en el Circuito Internacional de Lusail, jornada que también incluyó la carrera sprint.

La escudería francesa volvió a mostrar dificultades para alcanzar un ritmo competitivo, tanto en clasificación como en ritmo de carrera, situación que afectó directamente al argentino. Pese a exprimir al máximo su monoplaza, Colapinto marcó un tiempo de 1:21.137, insuficiente para pelear por el pase a la Q2.

El comienzo de la sesión tampoco fue sencillo: su primer registro fue eliminado por exceder los límites de pista, una infracción recurrente durante todo el fin de semana para varios pilotos.

En contraste, su compañero Pierre Gasly sorprendió con un 1:20.681 que le permitió avanzar a la segunda tanda clasificatoria. Sin embargo, el francés también vio anulado un intento previo por reincorporarse a pista desde boxes en un sector no permitido, por lo que su posición final en la grilla seguirá pendiente de confirmación.

Cómo sigue Franco Colapinto

La acción continuará este domingo a las 13:00, cuando dispute la carrera principal. Con un fin de semana cuesta arriba, el joven argentino buscará avanzar desde el fondo y cerrar la penúltima fecha del año con la mayor cantidad de puntos posible.

