22 de noviembre de 2025 - 15:41
Motores.

La multa que recibió Alpine por un error con el auto de Franco Colapinto

Alpine fue sancionada con una multa de 5 mil euros por un error administrativo con los neumáticos del auto de Franco Colapinto en Las Vegas.

Malka Alvarenga Miranda
Alpine recibió una multa económica luego de que un error administrativo con los neumáticos del auto de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas dejara en evidencia que un juego intermedio no había sido registrado correctamente ante la FIA, aunque el piloto conserva su puesto de largada.

El error de Alpine con los neumáticos de Franco Colapinto

El incidente se originó cuando el coche número 43 fue puesto bajo investigación por una posible infracción a los artículos del reglamento que marcan cómo se deben devolver y registrar los juegos de neumáticos tras la tercera práctica libre en condiciones de lluvia. La FIA detectó que, si bien el compuesto intermedio usado había sido entregado físicamente, Alpine no completó la devolución electrónica obligatoria a través del sistema oficial.

El informe técnico del delegado de la FIA detalló que la FP3 fue declarada en mojado y, en ese contexto, los equipos tienen la obligación de devolver un juego de intermedios dentro de un plazo determinado y registrarlo por vía electrónica. Los comisarios remarcaron que la escudería cumplió con la entrega física, pero omitió la parte administrativa, lo que derivó en una sanción de 5 mil euros para el equipo francés, sin impacto deportivo para el corredor argentino.

Qué dijo Franco Colapinto tras la clasificación en Las Vegas

Más allá del error de Alpine, Franco Colapinto centró su análisis en la pista. El argentino se mostró frustrado por quedarse afuera de la Q3, al considerar que tenía ritmo para estar más adelante. Explicó que venía mejorando su tiempo cuando perdió el control del A525 antes de la última recta, debió abortar la vuelta rápida y ya no contó con batería disponible ni con los neumáticos en la mejor ventana de temperatura para intentar un último intento competitivo.

Colapinto sostuvo que el auto se muestra “más cerca en lluvia que en seco” y remarcó que deberán trabajar para mejorar el rendimiento con piso seco de cara a las próximas carreras. De todos modos, valoró el avance a la Q2 y el 15° lugar de largada como una buena base para la carrera nocturna en Las Vegas, donde buscará remontar posiciones y repetir, o mejorar, lo hecho en la edición anterior del Gran Premio.

