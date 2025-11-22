La multa que recibió Alpine por un error con el auto de Franco Colapinto

Alpine recibió una multa económica luego de que un error administrativo con los neumáticos del auto de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas dejara en evidencia que un juego intermedio no había sido registrado correctamente ante la FIA, aunque el piloto conserva su puesto de largada.

El error de Alpine con los neumáticos de Franco Colapinto El incidente se originó cuando el coche número 43 fue puesto bajo investigación por una posible infracción a los artículos del reglamento que marcan cómo se deben devolver y registrar los juegos de neumáticos tras la tercera práctica libre en condiciones de lluvia. La FIA detectó que, si bien el compuesto intermedio usado había sido entregado físicamente, Alpine no completó la devolución electrónica obligatoria a través del sistema oficial.

El informe técnico del delegado de la FIA detalló que la FP3 fue declarada en mojado y, en ese contexto, los equipos tienen la obligación de devolver un juego de intermedios dentro de un plazo determinado y registrarlo por vía electrónica. Los comisarios remarcaron que la escudería cumplió con la entrega física, pero omitió la parte administrativa, lo que derivó en una sanción de 5 mil euros para el equipo francés, sin impacto deportivo para el corredor argentino.

Qué dijo Franco Colapinto tras la clasificación en Las Vegas Más allá del error de Alpine, Franco Colapinto centró su análisis en la pista. El argentino se mostró frustrado por quedarse afuera de la Q3, al considerar que tenía ritmo para estar más adelante. Explicó que venía mejorando su tiempo cuando perdió el control del A525 antes de la última recta, debió abortar la vuelta rápida y ya no contó con batería disponible ni con los neumáticos en la mejor ventana de temperatura para intentar un último intento competitivo.

Colapinto sostuvo que el auto se muestra “más cerca en lluvia que en seco” y remarcó que deberán trabajar para mejorar el rendimiento con piso seco de cara a las próximas carreras. De todos modos, valoró el avance a la Q2 y el 15° lugar de largada como una buena base para la carrera nocturna en Las Vegas, donde buscará remontar posiciones y repetir, o mejorar, lo hecho en la edición anterior del Gran Premio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.