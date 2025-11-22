Lanús campeón de la Copa Sudamericana.

El Grana logró la victoria en penales ante Atlético Mineiro en Asunción del Paraguay y aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2026 , beneficiando además a otros equipos argentinos.

Lanús hizo historia en Asunción al coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar a Atlético Mineiro en la definición por penales. Esta es la tercera consagración internacional del club, después de la Copa Conmebol de 1996 y la Copa Sudamericana de 2013. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino consolidó su crecimiento continental y podrá disputar la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores (Flamengo o Palmeiras).

Estrella y clasificación

Con esta victoria, Lanús aseguró su plaza directa en la Copa Libertadores de 2026, sumándose a Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors, los otros equipos argentinos ya clasificados para el torneo continental. Después de haber sido finalista en 2017, Lanús tendrá la oportunidad de buscar revancha en la máxima competencia de clubes de Sudamérica.

Además del triunfo, esta clasificación liberó un cupo en la tabla anual del fútbol argentino, lo que permitió que Barracas Central obtuviera su lugar en la Copa Sudamericana 2026. Aunque Barracas Central aún compite en el Torneo Clausura y mantiene chances de clasificar a la Libertadores, ya tiene asegurada su participación en el segundo certamen continental más importante.

La consagración de Lanús no solo genera festejos en la ciudad, sino que también impacta a nivel nacional al modificar la distribución de cupos para torneos internacionales, brindando nuevas oportunidades a otros clubes argentinos.