CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

CIDEF, equipo compuesto por jugadoras de los sectores y barrios más humildes de San Salvador de Jujuy , sorprende en la Copa Argentina Sub 14 de vóley que se disputa en Chapadmalal, Mar del Plata. Bajo la dirección de su entrenador y exjugador Luis Mendieta, el equipo ha logrado combinar experiencias inéditas, como conocer el mar por primera vez para muchas integrantes, con resultados deportivos que lo posicionan como una de las grandes revelaciones del torneo.

El club creció desde el barrio Campo Verde gracias al amor y el esfuerzo de sus jugadoras, además de campañas solidarias, rifas y colectas que permitieron financiar el traslado al torneo nacional. “Para muchos de los chicos fue la primera vez que vieron el mar y no vinieron solo a eso, vinieron a competir y dar pelea”, destacó Mendieta.

En la fase de grupos la historia no empezó ideal; el primer partido fue una derrota contra San Carlos Centro, luego vencedor del grupo. Sin embargo, la remontada llegó con una derrota ante San Isidro por 3 a 1, uno de los rivales con historia en la competencia en donde el equipo comenzó a fluir, y una victoria contundente por 3 a 0 frente a Rivera de Paraná las metió en la próxima ronda.

La combinación de su buena actuación y los resultados en otros partidos, con la victoria de San Martín de Porres sobre San Isidro, les permitió disputar el último encuentro con todo en juego ante San Martín de Porres, al que vencieron 3 a 0 para pasar a los octavos de final y meterse entre los 16 mejores del país.

El orgullo del barrio y la proyección a futuro

El entrenador Luis Mendieta resaltó el mérito del grupo: “Estamos entre los 16 mejores del país y podemos dar un paso más porque si perdemos volvemos a jugar. Tenemos oportunidades para meternos entre los 10. Somos muy bajitos pero estamos dando pelea con el corazón”.

Este resultado le da al equipo no solo un logro deportivo histórico, sino también una plataforma para la inclusión social y un impulso para que más jóvenes de sectores vulnerables puedan acceder a espacios formativos a través del deporte.

La historia de CIDEF es una muestra del poder transformador del compromiso, la solidaridad y la pasión, donde conocer el mar y avanzar en un torneo de nivel nacional son dos costados de una misma experiencia que ya es inolvidable para estas jóvenes deportistas jujeñas.