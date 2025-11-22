sábado 22 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 09:48
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Una joven en Tik Tok sorprendió a todos dejando sus zapatillas super limpias usando un elemento impensado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.

El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.

Lee además
ni a diario ni una vez por semana: el secreto para tener limones grandes y brillantes en primavera
Casa y Jardines.

Ni a diario ni una vez por semana: el secreto para tener limones grandes y brillantes en primavera
Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo.
Salud.

Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo

Sin embargo, un truco económico y sencillo que está ganando popularidad es usar un elemento que todos los niños o adultos tenemos en casa, que no dejará manchas ni, suciedad ni causar daño en el calzado.

El truco para dejar limpias tus zapatillas de gamuza con un útil escolar

Este método lo explicó con mucha claridad en un video viral de Instagram @lajefadelahorro, donde se demuestra que, tras eliminar el exceso de suciedad con un cepillo suave, basta con frotar suavemente con la goma de borrar sobre las manchas para dejarlas casi como nuevas.

La goma de borrar funciona como un borrador para suciedad incrustada, siendo efectiva para limpiar la gamuza sin necesidad de usar agua o químicos que podrían arruinar la textura y color. De esta manera, se logra un mantenimiento rápido, económico y eficaz. Es importante usar una goma limpia y seca, y complementar la limpieza con un cepillo especial para gamuza para retirar los residuos tras el borrado.

Además de ser un recurso casero muy práctico, existen en el mercado borradores especializados para gamuza que pueden brindar resultados similares o mejores, especialmente en manchas más difíciles. Sin embargo, la goma escolar o tradicional sigue siendo una opción accesible y efectiva para quienes buscan conservar sus zapatillas en buen estado con poco esfuerzo y costo.

Otros métodos para limpiar tus zapatillas de gamuza

  • Cepillo de cerdas suaves para gamuza: Es fundamental para eliminar la suciedad suelta o el polvo en la superficie sin dañarla. Se recomienda cepillar siempre en una sola dirección para preservar la textura.

  • Vapor: Pasar las zapatillas por vapor (por ejemplo, de una tetera o plancha a distancia) ayuda a aflojar la suciedad incrustada y las manchas, facilitando su limpieza con el cepillo.

  • Borrador especial para gamuza: Como mencionamos, es ideal para manchas pequeñas y puntos difíciles, ya que se puede moldear para usar solo una parte limpia.

  • Limpiador específico para gamuza: Existen productos líquidos o en espuma que limpian a profundidad y a la vez hidratan el material para evitar que se reseque y se agriete.

  • Limpieza con vinagre blanco: Para manchas difíciles, un poco de vinagre blanco diluido en agua puede aplicarse con un paño suave, frotando suavemente. Luego se deja secar y se cepilla para recuperar la textura.

FUENTE: Nota con uso de IA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni a diario ni una vez por semana: el secreto para tener limones grandes y brillantes en primavera

Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo

Trucos caseros para arreglar la ropa con costura invisible: ni parches ni hilos a la vista

El truco para aprovechar las perchas rotas y no tirarlas que es tendencia

Canasta de crianza en Jujuy: cuánto cuesta por mes mantener a un hijo

Las más leídas

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario Chaco)
Femicidio.

El desesperado pedido de la madre de María Luz Herrera: "Queremos saber que le hicieron y dónde está"

Intentó detenerse y terminó volcando la camioneta en la Ruta Nacional 66
Hecho vial.

Intentó detenerse y terminó volcando la camioneta en la Ruta Nacional 66

Instituto Universitario River Plate.
Convenio.

El Instituto River Plate tendrá una unidad en San Salvador de Jujuy

Foto: El Tribuno de Salta video
Clima.

Fuertes vientos en el norte argentino: reportan árboles caídos y fallas eléctricas en la región

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel