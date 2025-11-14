Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo.
Ser inteligente en lo emocional no implica aparentar calma cuando internamente algo duele. Tampoco supone borrar de la vida las sensaciones desagradables ni obligarse a mantener una sonrisa permanente. Así lo plantea el psicólogo Juan Rescalvo, reconocido por divulgar contenidos sobre salud emocional en redes, en un video publicado en TikTok.
“Ser emocionalmente inteligente no es fingir estar bien cuando lo estás pasando mal, es saber estar con tus emociones y utilizarlas para tu bienestar”, señala. A partir de esta premisa, el especialista comparte cinco pautas simples para fortalecer la gestión emocional y relacionarnos de forma más sana con aquello que nos atraviesa.
1. Ser empático no te obliga a darlo todo por los demás
Rescalvo aclara que empatizar implica reconocer lo que otro siente, pero sin absorber sus cargas ni hacerse responsable de aquello que le duele. “Que puedas conectar con los demás y entender qué les pasa no te obliga a estar constantemente cuidándolos”, advierte.
Para reforzar la idea, el especialista utiliza una metáfora sencilla y efectiva: “Spiderman no tiene por qué usar siempre sus poderes. A veces necesita tomarse un cupcake con Mary Jane, y tú también necesitas cuidarte”.
El psicólogo insiste en que la empatía nace en el propio bienestar: es imposible acompañar a alguien más si uno mismo está emocionalmente exhausto.
2. Entiende para qué sirve cada emoción
El segundo punto pone el foco en reconocer para qué sirven las emociones, en vez de etiquetarlas como algo indeseable. Rescalvo explica que toda emoción cumple un propósito dentro de nuestro desarrollo: la tristeza facilita la elaboración de las pérdidas y empuja a realizar ajustes necesarios; la alegría señala aquello que nos hace bien; la ira respalda la defensa de nuestros límites; la ansiedad funciona como un sistema de alerta; y el asco actúa como un mecanismo de protección.
Comprender estas funciones permite reaccionar con mayor claridad ante lo que nos pasa, sin descalificar nuestras propias emociones.
3. No siempre puedes estar bien
Otro equívoco bastante extendido es pretender estar bien de manera permanente, una expectativa que Rescalvo considera imposible y, además, poco saludable. Según el psicólogo, tu estado emocional siempre va a variar según lo que estés atravesando.
Para graficarlo, plantea una situación directa: “¿Querrías estar bien si acabas de perder a tu perro? En ese momento no toca”. Reconocer que existen períodos de tristeza o incomodidad también constituye parte del bienestar emocional.
4. Aceptar tus emociones te hace más fuerte
El cuarto punto que plantea Rescalvo consiste en permitirte experimentar lo que te pasa sin ponerle etiquetas ni reproches. “Sentir no te hace débil, te conecta con la vida. Es como si fuera un sentido más”, sostiene.
El especialista remarca que identificar aquello que nos atraviesa, incluso cuando resulta molesto o difícil, favorece un vínculo más equilibrado. En cambio, negar o empujar hacia afuera lo que sentimos solo alimenta el malestar.
5. Las emociones no te obligan a actuar
Para cerrar, el especialista subraya que experimentar una emoción no obliga a actuar de inmediato. “No es necesario intervenir cada vez que algo te mueve por dentro. En ocasiones, simplemente hay que dejar que pase”, sostiene.
Con este conjunto de cinco recomendaciones, el profesional propone repensar nuestro vínculo con el mundo emocional y promover una forma de gestionar lo que sentimos apoyada en la comprensión, la serenidad y la apertura.