El truco para dejar de roncar, según una bióloga: la clave está en los músculos faciales

El molesto problema de los ronquidos a menudo se percibe como algo inevitable . Quien comparte la cama suele probar infinitas estrategias para poder dormir: desde empujar suavemente al que ronca, generar ruidos para interrumpirlo, hasta usar tapones o auriculares con sonidos relajantes . Agenda este truco efectivo para dejar de roncar.

Sin embargo, aunque parezca que la solución depende exclusivamente de la persona que ronca, es posible reducir este ruido , y una especialista en biología detalla cómo lograrlo. Los ronquidos se producen cuando el flujo de aire por la boca y la nariz se ve parcialmente bloqueado , provocando que los tejidos blandos de la garganta vibren durante el sueño.

Esta obstrucción puede originarse por distintos motivos: la posición al dormir , la relajación excesiva de los músculos, características anatómicas de las vías respiratorias (como amígdalas prominentes o tabique nasal desviado ) y hábitos personales , incluyendo el consumo de alcohol , el sobrepeso o la presencia de alergias .

Entre un 40 y un 50% de los adultos experimenta ronquidos, un fenómeno que a primera vista parece aleatorio, pero que en realidad tiene una explicación científica clara y, lo más importante, soluciones para garantizar noches de sueño más tranquilas para quienes comparten la cama. La bióloga Carolina compartió en TikTok un video con los métodos más efectivos para reducir este problema.

Cómo puedes dejar de roncar, según una bióloga.

El truco infalible para dejar de roncar

“Hay distintos caminos para domar al ronquido”, señala Carolina. Uno de los factores clave es el peso corporal: disminuir la grasa ayuda porque reduce la presión en el cuello y permite que el aire circule con mayor facilidad. Otro aspecto importante es la posición al dormir: “Acostarse boca arriba amplifica el ronquido, como si fuera un altavoz”, indica la especialista, quien recomienda dormir de lado.

Además, evitar el alcohol antes de dormir resulta esencial, ya que relaja demasiado los músculos de la garganta y provoca vibraciones más intensas durante el sueño.

Con estos ejercicios poco a poco se irán disminuyendo los ronquidos, sobre todo la cantidad y el volumen.

El secreto más efectivo consiste en fortalecer los músculos de la cara, de modo que se mantengan tensos y no se relajen excesivamente al dormir. Aunque suele pasarse por alto, ejercitar el rostro puede ofrecer resultados duraderos y mejorar notablemente la calidad del sueño de quienes te rodean.

Por supuesto, los ronquidos dependen de varios elementos: una buena higiene de vida, hábitos saludables y control del peso contribuyen a reducirlos. Además, la alimentación y el consumo de tabaco influyen de manera significativa en su aparición.

Los hábitos que debes cambiar para disminuir tus ronquidos sin necesidad de recurrir a la medicación.

Cómo realizar los ejercicios para dejar de roncar

La especialista señala que fortalecer los músculos del rostro es más sencillo de lo que parece: basta con presionar la lengua contra el paladar o estirarla hacia afuera para tonificarla. “Hazlo unos minutos al día y verás como tus ronquidos empiezan a calmarse”, asegura.

Otra técnica consiste en acompañar estos movimientos con los dedos, o formar la boca en una “o”, manteniendo la mandíbula firme y respirando de manera controlada.

Frenar el sonido tan molesto es posible y una bióloga explica cómo.

Con la práctica constante, los ronquidos se reducen progresivamente, tanto en frecuencia como en intensidad. Al tonificar los músculos implicados, el paso del aire se vuelve más fluido y tu entorno podrá descansar con tranquilidad.

En resumen, mediante ejercicios específicos y cambios de hábitos, es posible dejar de roncar, ofreciendo una alternativa natural antes de recurrir a medicación, cuidando tanto la salud como el bolsillo.