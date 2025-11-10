lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 16:47
Consejos.

El truco para dejar de roncar, según una bióloga: la clave está en los músculos faciales

Modificaciones en tu rutina diaria para reducir los ronquidos de forma natural, sin depender de fármacos. Seguí este consejo y aplicalo a tu día a día.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo puedes dejar de roncar, según una bióloga.

Cómo puedes dejar de roncar, según una bióloga.

El molesto problema de los ronquidos a menudo se percibe como algo inevitable. Quien comparte la cama suele probar infinitas estrategias para poder dormir: desde empujar suavemente al que ronca, generar ruidos para interrumpirlo, hasta usar tapones o auriculares con sonidos relajantes. Agenda este truco efectivo para dejar de roncar.

Lee además
Los remedios caseros que utilizan los restaurantes para eliminar el olor a fritura.  
Hogar.

Los mejores trucos usados en restaurantes para eliminar el olor a fritura
La suciedad se acumula con facilidad en la cocina. Pero hay un método sencillo para limpiarla.
Hogar.

El truco con ingredientes caseros para limpiar los azulejos de la cocina sin gastar mucho

Sin embargo, aunque parezca que la solución depende exclusivamente de la persona que ronca, es posible reducir este ruido, y una especialista en biología detalla cómo lograrlo. Los ronquidos se producen cuando el flujo de aire por la boca y la nariz se ve parcialmente bloqueado, provocando que los tejidos blandos de la garganta vibren durante el sueño.

Cómo puedes dejar de roncar, según una bióloga.

Esta obstrucción puede originarse por distintos motivos: la posición al dormir, la relajación excesiva de los músculos, características anatómicas de las vías respiratorias (como amígdalas prominentes o tabique nasal desviado) y hábitos personales, incluyendo el consumo de alcohol, el sobrepeso o la presencia de alergias.

Entre un 40 y un 50% de los adultos experimenta ronquidos, un fenómeno que a primera vista parece aleatorio, pero que en realidad tiene una explicación científica clara y, lo más importante, soluciones para garantizar noches de sueño más tranquilas para quienes comparten la cama. La bióloga Carolina compartió en TikTok un video con los métodos más efectivos para reducir este problema.

Cómo puedes dejar de roncar, según una bióloga.

El truco infalible para dejar de roncar

“Hay distintos caminos para domar al ronquido”, señala Carolina. Uno de los factores clave es el peso corporal: disminuir la grasa ayuda porque reduce la presión en el cuello y permite que el aire circule con mayor facilidad. Otro aspecto importante es la posición al dormir: “Acostarse boca arriba amplifica el ronquido, como si fuera un altavoz”, indica la especialista, quien recomienda dormir de lado.

Además, evitar el alcohol antes de dormir resulta esencial, ya que relaja demasiado los músculos de la garganta y provoca vibraciones más intensas durante el sueño.

Con estos ejercicios poco a poco se irán disminuyendo los ronquidos, sobre todo la cantidad y el volumen.

El secreto más efectivo consiste en fortalecer los músculos de la cara, de modo que se mantengan tensos y no se relajen excesivamente al dormir. Aunque suele pasarse por alto, ejercitar el rostro puede ofrecer resultados duraderos y mejorar notablemente la calidad del sueño de quienes te rodean.

Por supuesto, los ronquidos dependen de varios elementos: una buena higiene de vida, hábitos saludables y control del peso contribuyen a reducirlos. Además, la alimentación y el consumo de tabaco influyen de manera significativa en su aparición.

Los hábitos que debes cambiar para disminuir tus ronquidos sin necesidad de recurrir a la medicación.

Cómo realizar los ejercicios para dejar de roncar

La especialista señala que fortalecer los músculos del rostro es más sencillo de lo que parece: basta con presionar la lengua contra el paladar o estirarla hacia afuera para tonificarla. “Hazlo unos minutos al día y verás como tus ronquidos empiezan a calmarse”, asegura.

Otra técnica consiste en acompañar estos movimientos con los dedos, o formar la boca en una “o”, manteniendo la mandíbula firme y respirando de manera controlada.

Frenar el sonido tan molesto es posible y una bióloga explica cómo.

Con la práctica constante, los ronquidos se reducen progresivamente, tanto en frecuencia como en intensidad. Al tonificar los músculos implicados, el paso del aire se vuelve más fluido y tu entorno podrá descansar con tranquilidad.

En resumen, mediante ejercicios específicos y cambios de hábitos, es posible dejar de roncar, ofreciendo una alternativa natural antes de recurrir a medicación, cuidando tanto la salud como el bolsillo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los mejores trucos usados en restaurantes para eliminar el olor a fritura

El truco con ingredientes caseros para limpiar los azulejos de la cocina sin gastar mucho

El nuevo truco de Instagram para recuperar un reel al que no se le puso "Me gusta"

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Cómo se pone la faja de gaucho: el paso a paso

Lo que se lee ahora
Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel