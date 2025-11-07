viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 17:50
Redes sociales.

El nuevo truco de Instagram para recuperar un reel al que no se le puso "Me gusta"

Si encontrás un video que te interesó pero no lo guardaste ni marcaste con “Me gusta”, podrás verlo otra vez desde tu historial cuando quieras.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Descubre este nuevo truco de Instagram.

Descubre este nuevo truco de Instagram.

Si querés volver a encontrar un reel en Instagram que viste pero no guardaste ni marcaste con “Me gusta”, ahora la red social incorporó una nueva herramienta que facilita su recuperación. El propio Adam Mosseri, responsable de la plataforma, detalló este método práctico.

Para consultar el registro de reels vistos, debés dirigirte a: “Configuración” > “Tu actividad” > “Historial de visualización”. En esa sección podrás acceder a todos los videos reproducidos, clasificados por fecha o por creador, desde los más nuevos hasta los más antiguos. Así, encontrar aquel reel que dabas por perdido resulta mucho más simple.

Es común que alguien comparta un reel interesante y luego quieras enviarlo a tus amigos o familiares.

La reciente herramienta fue positivamente valorada por muchos usuarios. Varios expresaron en los comentarios de la publicación de Adam Mosseri que la consideran una mejora necesaria, especialmente porque solía resultar frustrante perder un reel tras una actualización de la app y no poder hallarlo nuevamente.

Al mismo tiempo, algunos aprovecharon para proponer nuevas funciones, como la posibilidad de que Meta AI recuerde los videos vistos y permita consultas contextuales, por ejemplo: “¿Cuál era el video que vi la semana pasada de un hombre con camisa roja hablando sobre arquitectura brutalista?”.

El contenido sugerido en el feed y los reels se filtra cuidadosamente para evitar temas sensibles o violentos.

En qué momentos es útil esta nueva función

La reciente herramienta que permite acceder al registro de reels reproducidos en Instagram se vuelve especialmente práctica en distintas situaciones del día a día.

Por ejemplo, si te aparece un video con una receta atractiva y olvidás marcarlo con “Me gusta” o guardarlo, más tarde podés localizarlo sin dificultad desde el historial para seguir las instrucciones al cocinar. De esta forma, se evita la molesta pérdida de contenido útil o inspirador.

Esta nueva función se estará desplegando en los próximos meses a nivel mundial.

Otra circunstancia común ocurre cuando alguien te muestra un reel gracioso o interesante y más tarde querés reenviarlo a otros, pero olvidás el nombre del creador o el título del video. En ese caso, el acceso al historial permite rastrearlo fácilmente por fecha o usuario, haciendo más simple su búsqueda y compartición.

Del mismo modo, la herramienta resulta práctica para investigar o buscar inspiración. Por ejemplo, si estás organizando un viaje y encontrás varios reels con ideas de destinos, alojamientos o consejos turísticos, podés volver a revisarlos desde el historial para comparar alternativas o guardar información útil.

Las cuentas de adolescentes en Instagram incluyen ajustes y medidas de seguridad diseñadas para proteger a menores de edad.

Esta función también resulta valiosa en contextos académicos o laborales: tanto alumnos como trabajadores pueden consultar nuevamente reels educativos, tutoriales cortos o contenidos explicativos que ya habían visualizado.

Con esta herramienta, Instagram optimiza la experiencia de navegación, facilitando recuperar conocimientos, inspiración o entretenimiento que se había consumido con anterioridad.

Instagram añadió una nueva función a las cuentas de adolescentes

Instagram lanzó recientemente una herramienta orientada a usuarios adolescentes que implementa un sistema de clasificación tipo “PG-13”. Siguiendo el modelo de cine y televisión, esta función evalúa la idoneidad del contenido para menores de edad.

Descubre este nuevo truco de Instagram.

Con esta medida, las publicaciones sugeridas en el feed y en los reels se filtran cuidadosamente, evitando que los jóvenes accedan a material sensible, violento o explícito, incluyendo imágenes de autolesiones o mensajes que puedan fomentar conductas riesgosas.

María Cristina Capelo, a cargo de la seguridad en Meta, indicó que la finalidad de esta medida es brindar a los adolescentes un entorno más protegido, donde puedan explorar sus intereses y relacionarse con amigos de manera segura.

Asimismo, aunque las herramientas de protección se habilitan automáticamente, los padres o responsables legales pueden asociar sus cuentas con las de sus hijos, lo que permite supervisar la actividad y reforzar la seguridad mientras usan Instagram.

Esta nueva función es útil para recuperar ese reel que viste y no le diste Me Gusta.

Qué son las cuentas para adolescentes en Instagram

Los perfiles de Instagram diseñados para adolescentes son cuentas manejadas por personas menores de edad que incorporan ajustes y protecciones específicas. Entre estas se incluyen filtros para el contenido, privacidad reforzada, restricciones para interactuar con desconocidos y opciones de supervisión parental.

La finalidad de estas configuraciones es garantizar un entorno en línea más seguro y adecuado, pensado para los desafíos y riesgos que enfrentan los jóvenes en las plataformas digitales.

