Lucina Von der Heyde explicó su salida del hockey argentino y su nuevo rumbo en Alemania

La defensora argentina que hace tres años que no está convocada a Las Leonas, Lucina Von der Heyde confirmó que representará a Alemania en el hockey internacional y decidió explicar públicamente los motivos de su determinación tras la repercusión generada en los últimos días.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la jugadora señaló: “En estos días en los que se escribieron y publicaron muchas cosas sobre mi decisión de jugar para Alemania, siento la necesidad de salir a contar mi lado de la historia”.

La exintegrante de Las Leonas lleva casi tres años sin ser convocada al seleccionado argentino. Ese período es clave, ya que la normativa de la Federación Internacional de Hockey establece que, tras tres años sin competencia oficial con una federación, una jugadora puede quedar habilitada para representar a otro país.

En marzo se cumpliría formalmente el plazo reglamentario para que Von der Heyde pueda disputar su primer partido oficial con Alemania. De concretarse, también tendría la posibilidad de competir en el próximo Mundial.

El antecedente más cercano es el de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Argentina en 2016, quien también utilizó la misma reglamentación para sumarse al seleccionado alemán.

“No hubo tal renuncia”

En su descargo, Von der Heyde negó que se haya tratado de una renuncia voluntaria al seleccionado argentino. “A diferencia de lo que se dijo, no hubo tal renuncia. Hubo largos períodos sin convocatoria, sin comunicación y sin un lugar dentro de los procesos”, expresó.

Además, sostuvo que durante ese tiempo no recibió contacto desde la conducción del equipo: “Durante todo este tiempo nadie se comunicó conmigo…”.

La jugadora remarcó que su decisión no está vinculada a una postura personal contra el país: “Mi decisión no es contra Argentina, no es contra el entrenador ni contra el equipo. Es simplemente consecuencia de una realidad concreta: hace casi tres años que en mi país no tengo la posibilidad de jugar a nivel internacional”.

Su presente en Alemania

Actualmente integra el Mannheimer HC, uno de los clubes más importantes del hockey alemán. Según explicó, en ese entorno encontró respaldo deportivo y continuidad en el alto rendimiento.

También dejó en claro su vínculo emocional con la camiseta argentina: “Desde chica mi sueño fue representar a Argentina (…) representé a Argentina con orgullo, entrega y responsabilidad. Eso nadie me lo va a quitar”.

En el tramo final de su mensaje, incluyó una reflexión dirigida a la dirigencia del hockey nacional: “Ojalá quienes conducen el hockey en nuestro país, dirigentes, entrenadores y referentes, dejen el ego y los intereses personales de lado y aprendan a poner la camiseta argentina por encima de todo”.

Con esta decisión, Von der Heyde iniciará una nueva etapa internacional, ahora bajo la bandera alemana.