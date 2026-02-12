jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 12:23
Deportes.

Lucina Von der Heyde explicó su salida del hockey argentino y su nuevo rumbo en Alemania

Después de las repercusiones de su incorporación a la selección alemana de hockey, la exintegrante de Las Leonas emitió un comunicado en su cuenta de Instagram

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lucina Von der Heyde explicó su salida del hockey argentino y su nuevo rumbo en Alemania

Lucina Von der Heyde explicó su salida del hockey argentino y su nuevo rumbo en Alemania

La defensora argentina que hace tres años que no está convocada a Las Leonas, Lucina Von der Heyde confirmó que representará a Alemania en el hockey internacional y decidió explicar públicamente los motivos de su determinación tras la repercusión generada en los últimos días.

Lee además
Agustina Russo tenía 43 años. 
Dolor.

Una jugadora de hockey murió en medio de un partido: qué le pasó
El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la jugadora señaló: “En estos días en los que se escribieron y publicaron muchas cosas sobre mi decisión de jugar para Alemania, siento la necesidad de salir a contar mi lado de la historia”.

La exintegrante de Las Leonas lleva casi tres años sin ser convocada al seleccionado argentino. Ese período es clave, ya que la normativa de la Federación Internacional de Hockey establece que, tras tres años sin competencia oficial con una federación, una jugadora puede quedar habilitada para representar a otro país.

La habilitación en el hockey alemán y el posible debut

En marzo se cumpliría formalmente el plazo reglamentario para que Von der Heyde pueda disputar su primer partido oficial con Alemania. De concretarse, también tendría la posibilidad de competir en el próximo Mundial.

El antecedente más cercano es el de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Argentina en 2016, quien también utilizó la misma reglamentación para sumarse al seleccionado alemán.

“No hubo tal renuncia”

En su descargo, Von der Heyde negó que se haya tratado de una renuncia voluntaria al seleccionado argentino. “A diferencia de lo que se dijo, no hubo tal renuncia. Hubo largos períodos sin convocatoria, sin comunicación y sin un lugar dentro de los procesos”, expresó.

Embed

Además, sostuvo que durante ese tiempo no recibió contacto desde la conducción del equipo: “Durante todo este tiempo nadie se comunicó conmigo…”.

La jugadora remarcó que su decisión no está vinculada a una postura personal contra el país: “Mi decisión no es contra Argentina, no es contra el entrenador ni contra el equipo. Es simplemente consecuencia de una realidad concreta: hace casi tres años que en mi país no tengo la posibilidad de jugar a nivel internacional”.

Su presente en Alemania

Actualmente integra el Mannheimer HC, uno de los clubes más importantes del hockey alemán. Según explicó, en ese entorno encontró respaldo deportivo y continuidad en el alto rendimiento.

IF7T6YFJXJFO7HXU25GTREEB2I

También dejó en claro su vínculo emocional con la camiseta argentina: “Desde chica mi sueño fue representar a Argentina (…) representé a Argentina con orgullo, entrega y responsabilidad. Eso nadie me lo va a quitar”.

En el tramo final de su mensaje, incluyó una reflexión dirigida a la dirigencia del hockey nacional: “Ojalá quienes conducen el hockey en nuestro país, dirigentes, entrenadores y referentes, dejen el ego y los intereses personales de lado y aprendan a poner la camiseta argentina por encima de todo”.

Con esta decisión, Von der Heyde iniciará una nueva etapa internacional, ahora bajo la bandera alemana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una jugadora de hockey murió en medio de un partido: qué le pasó

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Las fotos del Regional de hockey en Jujuy

Hockey: la argentina Irene Presenqui elegida como la mejor árbitra del mundo

Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Lo que se lee ahora
jujuy basquet le gano al puntero y desato un carnaval en la federacion
Basquet.

Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel