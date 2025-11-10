10 de noviembre de 2025 - 11:11
Deportes.

Las fotos del Regional de hockey en Jujuy

Se jugó el Campeonato Regional de Clubes de hockey Sub 14 B en Jujuy. Jockey de Tucumán fue el campeón tras vencer a San Martín en la final.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 1/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 2/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

Municipal Chilecito de La Rioja se quedó con el tercer lugar. Foto 3/18

Municipal Chilecito de La Rioja se quedó con el tercer lugar.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 4/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

Jujuy Hockey. Foto 5/18

Jujuy Hockey.

Ciudad de Nieva. Foto 6/18

Ciudad de Nieva.

Municipal Chilecito de La Rioja. Foto 7/18

Municipal Chilecito de La Rioja.

San Martín de Tucumán. Foto 8/18

San Martín de Tucumán.

Jockey Club de Tucumán. Foto 9/18

Jockey Club de Tucumán.

JockeyClub de Salta. Foto 10/18

JockeyClub de Salta.

Cuerpo técnico. Foto 11/18

Cuerpo técnico.

Univeristario Rugby de Salta. Foto 12/18

Univeristario Rugby de Salta.

Tigres Rugby Club de Salta. Foto 13/18

Tigres Rugby Club de Salta.

Acreditaciones a las delegaciones. Foto 14/18

Acreditaciones a las delegaciones.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 15/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 16/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 17/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

Jockey Club de Tucumán campeón. Foto 18/18

Jockey Club de Tucumán campeón.

