Las fotos del Regional de hockey en Jujuy

Se jugó el Campeonato Regional de Clubes de hockey Sub 14 B en Jujuy. Jockey de Tucumán fue el campeón tras vencer a San Martín en la final.

Municipal Chilecito de La Rioja se quedó con el tercer lugar.

