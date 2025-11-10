Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada

Las clásicas tortillas rellenas que se venden en Purmamarca se convirtieron en un clásico para quienes visitan el norte de Jujuy. En el último tiempo los vendedores advierten que la constante suba de los insumos impacta directamente en el precio final de este tradicional producto jujeño.

En diálogo con TodoJujuy, un vendedor de la zona comentó que en su puesto se preparan distintas combinaciones para todos los gustos, entre ellas las de choclo con queso, jamón y queso, tomate, queso y albahaca, y la clásica de bondiola. Además, hay quienes ofrecen otras variedades como fugazzeta, salame y calabresa.

Tortilla en Jujuy.jpg Tortillas rellenas en Purmamarca El impacto de los costos en los precios de las tortillas rellenas Según comentó, los aumentos en los insumos básicos son los principales responsables de la suba del precio. “Lo que más nos afecta es el costo de la harina, del queso y del carbón. El fiambre también sube, pero no tanto, porque una de las variedades que más se vende es la de tomate, queso y albahaca, que no lleva jamón”, explicó.

El precio de las tortillas rellenas en Purmamarca tuvo un fuerte incremento en el último tiempo. En julio de 2023 cada una costaba $500, mientras que para junio de 2024 el valor ya había trepado a $1800. En mayo de 2025 se vendían a $2500, y actualmente, en noviembre de 2025, alcanzan los $3000 por unidad. En poco más de dos años, el aumento acumulado supera el 500%, reflejando el impacto sostenido de la inflación en los costos de los insumos y en los precios al público.

