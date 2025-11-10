Los Sospechosos del Piso 10 llegan a Jujuy con una obra imperdible

Los sospechosos del piso 10.

Una mezcla explosiva de humor, misterio e interacción con el público aterriza en Jujuy. “Los Sospechosos del Piso 10”, la obra que conquistó escenarios en todo el país, se presentará el lunes 17 de noviembre a las 21:30 horas en el Teatro Mitre. Las entradas ya están disponibles en ventas.autoentrada.com y en la boletería del teatro.

Una historia de enredos con humor y suspenso La trama se desarrolla cuando una pareja llega a su departamento y descubre que su mejor amigo fue víctima de un crimen. Desde ese instante, todo se transforma en una comedia de enredos, secretos e infidelidades que pondrá a prueba la lógica de los espectadores.

El espectáculo combina el ritmo vertiginoso del teatro de humor con una historia policial clásica, pero con un giro innovador: el público se convierte en parte activa de la investigación. Cada espectador conocerá la verdad y podrá sentir que participa en la resolución del caso.

Un elenco lleno de figuras reconocidas El elenco de “Los Sospechosos del Piso 10” está integrado por Fabián Gianola, Adriana Brodsky, Beto César, Lorena Paola, Tony Coggi, Maximiliano Frutos y Florencia Elizabeth. Todos ellos aportan frescura y energía a una obra que mantiene la atención desde el primer minuto.

Uno de los aspectos más destacados de esta puesta es la interacción con el público. Los espectadores se convierten en cómplices del misterio y pueden anticipar lo que los personajes aún no saben. Esa dinámica transforma a cada función en una experiencia única, con reacciones distintas según la participación del público. Según adelantaron desde la producción, la obra mantiene un ritmo constante y está pensada para disfrutar en familia, sin perder el tono picaresco que caracteriza a sus protagonistas. Dónde conseguir las entradas Las entradas ya están disponibles de forma online en ventas.autoentrada.com y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy. Se recomienda comprar con anticipación debido a la alta demanda de funciones anteriores en otras provincias.

