Asesoramiento notarial sin costo este sábado en San Salvador de Jujuy y Purmamarca

Este sábado 8 de noviembre, los escribanos de Jujuy participarán en la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario , una iniciativa organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino con el apoyo de los colegios notariales de todo el país.

La actividad se desarrollará de manera simultánea en cada provincia y tendrá dos puntos de encuentro en Jujuy: uno en San Salvador de Jujuy y otro en Purmamarca , para facilitar el acceso de los vecinos del interior.

En la capital, la sede será el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Escribanos , ubicado en Avenida 19 de Abril Nº 447 , y funcionará de 9:00 a 13:00 .

En Purmamarca , el asesoramiento se brindará en la Municipalidad , situada sobre Avenida Belgrano s/n, frente a la plaza central , en el horario de 10:00 a 13:00 .

Los profesionales atenderán consultas de manera gratuita, personalizada y anónima, con el objetivo de ofrecer información confiable y accesible sobre temas notariales de interés general.

Asesoramiento para toda la comunidad

Durante la jornada, los escribanos brindarán orientación en diferentes áreas, entre ellas:

Compra y venta de inmuebles

Constitución de sociedades

Autorizaciones para viajar

Donaciones y testamentos

Protección de vivienda familiar

Uniones convivenciales y actos de autoprotección

Desde el Colegio de Escribanos de Jujuy recordaron la importancia de que los interesados lleven toda la documentación relacionada con su consulta, para facilitar una atención más completa y precisa.

Un compromiso con la sociedad

La jornada busca fortalecer el vínculo entre los profesionales del derecho y la comunidad, promoviendo el acceso a información jurídica y fomentando la responsabilidad social del notariado.

La convocatoria al voluntariado ya está abierta, y numerosos escribanos jujeños confirmaron su participación en esta actividad solidaria, que se realiza todos los años en distintas provincias del país.