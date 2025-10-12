"Poné Primera a tu Futuro": talleres gratuitos para jóvenes jujeños que terminan el secundario

A partir de este jueves 16 de octubre, estudiantes del último año del nivel secundario podrán participar de los talleres de “Poné Primera a tu Futuro”, una iniciativa gratuita que busca acompañar el cierre de la etapa escolar y preparar a los jóvenes para sus próximos desafíos académicos y laborales.
Los encuentros se realizarán cada jueves de 17:00 a 18:30 en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí) y estarán a cargo de profesionales especializados en educación, psicología y desarrollo personal.
Espacios para crecer y proyectarse
El programa propone talleres participativos donde los jóvenes podrán reflexionar sobre sus intereses, talentos y objetivos de vida. Además, se trabajará en el fortalecimiento de habilidades sociales, emocionales y comunicacionales, claves para afrontar la transición hacia los estudios superiores o el mundo laboral.
Entre los temas que se abordarán se encuentran:
-
Duelo y desarraigo
-
Orientación vocacional
-
Administración del tiempo y del dinero
-
Técnicas de estudio
-
Oratoria
-
Gestión de emociones y manejo del estrés
-
Resolución de conflictos y habilidades socioemocionales
Cada módulo fue diseñado para potenciar la autonomía, la confianza y la capacidad de adaptación de los participantes.
Un impulso para los nuevos comienzos
“Poné Primera a tu Futuro” tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, brindándoles recursos concretos para enfrentar con seguridad los cambios que implica finalizar la escuela secundaria.
A través del intercambio grupal y la guía profesional, los jóvenes podrán identificar sus motivaciones personales, definir metas y fortalecer su autoestima en un entorno de contención y aprendizaje.
Cómo inscribirse
Las inscripciones ya están abiertas.
Las personas interesadas pueden comunicarse por los siguientes medios:
WhatsApp: 388-461-2357
Correo electrónico: [email protected]
Los cupos son limitados y la participación es completamente gratuita.
