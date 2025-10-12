lunes 13 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025 - 19:50
Orientación vocacional.

"Poné Primera a tu Futuro": talleres gratuitos para jóvenes jujeños que terminan el secundario

Desde el 16 de octubre, los encuentros serán semanales en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural. La propuesta incluye oratoria, gestión emocional y más.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A partir de este jueves 16 de octubre, estudiantes del último año del nivel secundario podrán participar de los talleres de “Poné Primera a tu Futuro”, una iniciativa gratuita que busca acompañar el cierre de la etapa escolar y preparar a los jóvenes para sus próximos desafíos académicos y laborales.

Los encuentros se realizarán cada jueves de 17:00 a 18:30 en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí) y estarán a cargo de profesionales especializados en educación, psicología y desarrollo personal.

Espacios para crecer y proyectarse

El programa propone talleres participativos donde los jóvenes podrán reflexionar sobre sus intereses, talentos y objetivos de vida. Además, se trabajará en el fortalecimiento de habilidades sociales, emocionales y comunicacionales, claves para afrontar la transición hacia los estudios superiores o el mundo laboral.

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

  • Duelo y desarraigo

  • Orientación vocacional

  • Administración del tiempo y del dinero

  • Técnicas de estudio

  • Oratoria

  • Gestión de emociones y manejo del estrés

  • Resolución de conflictos y habilidades socioemocionales

Cada módulo fue diseñado para potenciar la autonomía, la confianza y la capacidad de adaptación de los participantes.

Un impulso para los nuevos comienzos

“Poné Primera a tu Futuro” tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, brindándoles recursos concretos para enfrentar con seguridad los cambios que implica finalizar la escuela secundaria.

A través del intercambio grupal y la guía profesional, los jóvenes podrán identificar sus motivaciones personales, definir metas y fortalecer su autoestima en un entorno de contención y aprendizaje.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya están abiertas.

Las personas interesadas pueden comunicarse por los siguientes medios:

WhatsApp: 388-461-2357

Correo electrónico: [email protected]

Los cupos son limitados y la participación es completamente gratuita.

