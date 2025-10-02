jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 10:18
Educación.

Brindarán talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué colegios, día y horario

Los talleres para los aspirantes al ingreso a 1er año 2026, contarán con distintas actividades, acompañamiento y clases de consultas para los estudiantes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
alumnos aulas estudio
Lee además
Ingreso a primer año.
Jujuy.

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

En ese marco, se detalló cuáles serán las actividades a realizar y qué establecimientos ofrecerán acompañamiento y clases de consulta para los aspirantes.

Talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué escuelas, día y horario

Horario, día y actividades

El sábado de escuelas abiertas se desarrollará este 4 de octubre en cinco instituciones educativas que abrirán sus puertas a partir de las 8:45, para dar inicio a las actividades desde las 9:00 horas.

vouchers educativos alumnos aulas.jpg

Estos talleres brindarán una instancia de acompañamiento en la transición de la primaria a la secundaria. Además, se dictarán clases de consulta sobre Lengua y Matemática, se desarrollarán actividades de ambientación socioemocional y se ofrecerán charlas para padres y tutores.

Asimismo, se detalló que habrá un recreo con actividad física, por lo que se solicita que los jóvenes asistan con ropa cómoda. También se recomendó llevar a las instituciones un cuaderno o carpeta y cartuchera.

Establecimientos habilitados

Las instituciones habilitadas son:

  1. Bachillerato N°2 "Gobernador Jorge Villafañe"
  2. Colegio Polimodal N°3
  3. Secundario N°1 "Crucero ARA Gral. Belgrano"
  4. Colegio Secundario de Arte N°42
  5. Escuela de Comercio N°3 "José Manuel Estrada"
Secundario de Arte 42
Secundario de Arte 42.

Secundario de Arte 42.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

Ingreso a primer año 2026: cómo solicitar la constancia alfanumérica

Cómo será la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en escuelas normales

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel