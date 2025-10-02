Brindarán talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué colegios, día y horario

Considerando que dio inicio el cronograma para el ingreso a 1º año 2026, desde el Ministerio de Educación anunciaron que este fin de semana se desarrollará el primer sábado de escuelas abiertas, con el objetivo de brindar distintos talleres a los alumnos que cursan 7º grado.

En ese marco, se detalló cuáles serán las actividades a realizar y qué establecimientos ofrecerán acompañamiento y clases de consulta para los aspirantes.

Talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué escuelas, día y horario Horario, día y actividades El sábado de escuelas abiertas se desarrollará este 4 de octubre en cinco instituciones educativas que abrirán sus puertas a partir de las 8:45, para dar inicio a las actividades desde las 9:00 horas.

vouchers educativos alumnos aulas.jpg

Estos talleres brindarán una instancia de acompañamiento en la transición de la primaria a la secundaria. Además, se dictarán clases de consulta sobre Lengua y Matemática, se desarrollarán actividades de ambientación socioemocional y se ofrecerán charlas para padres y tutores. Asimismo, se detalló que habrá un recreo con actividad física, por lo que se solicita que los jóvenes asistan con ropa cómoda. También se recomendó llevar a las instituciones un cuaderno o carpeta y cartuchera. Establecimientos habilitados Las instituciones habilitadas son: Bachillerato N°2 "Gobernador Jorge Villafañe" Colegio Polimodal N°3 Secundario N°1 "Crucero ARA Gral. Belgrano" Colegio Secundario de Arte N°42 Escuela de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" Secundario de Arte 42 Secundario de Arte 42.

