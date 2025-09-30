Ingreso a primer año 2026: cómo solicitar la constancia alfanumérica

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que desde el 1 de octubre se podrá solicitar en las escuelas primarias la constancia alfanumérica, requisito indispensable para realizar la preinscripción del ingreso a primer año.

Educación. En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

A partir de esa fecha, las familias deberán acercarse a la escuela primaria donde cursa el estudiante para retirar este documento, que permitirá iniciar la preinscripción en la secundaria elegida entre el 13 y el 17 de octubre .

La constancia alfanumérica carga de manera automática los datos del alumno (nombre, apellido, DNI y condición especial como CUD, PPI o abanderado de la Bandera Nacional). Además, será obligatoria para confirmar la vacante al momento de la inscripción definitiva .

Desde la cartera educativa recordaron que el trámite es indispensable y que debe conservarse hasta la finalización del proceso.

Para conocer el listado de escuelas disponibles, las fechas importantes y toda la información sobre el procedimiento, se puede ingresar a la web oficial: educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026

image

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos

Entrega de constancias y Escuelas Abiertas

Desde el 1 de octubre los estudiantes deben solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular, requisito inicial para avanzar en el proceso.

El 4 de octubre se llevará adelante el primer sábado de Escuelas Abiertas, que funcionará como espacio de consulta en lengua y matemática, acompañamiento emocional y acceso a información sobre las preinscripciones.

El ciclo continuará el 6 de octubre con la actividad “Las familias van a la escuela”, que busca difundir la oferta educativa disponible en Jujuy.

El 11 de octubre se desarrollará el segundo sábado de Escuelas Abiertas con los mismos ejes de consulta y apoyo.

El 18 de octubre está previsto el tercer sábado de Escuelas Abiertas. Después, el 20 de octubre se pondrá en marcha el Plan de Acompañamiento Institucional para la instancia evaluativa.

Primera preinscripción y evaluaciones

Entre el 13 y el 17 de octubre, se abrirá la primera etapa de preinscripción, que deberá realizarse en una sola institución educativa.

Los listados de colegios con sobredemanda se publicarán el 21 y 22 de octubre, mientras que entre el 23 y el 29 de octubre se organizarán reuniones informativas para tutores sobre la evaluación.

El 31 de octubre se realizará la instancia evaluativa en aquellas instituciones históricamente más demandadas.

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa) Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.

Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción y cierre del proceso

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

Con este esquema, el Ministerio de Educación busca garantizar un proceso ordenado y equitativo, asegurando que cada estudiante que egresa del nivel primario acceda a una vacante en el nivel secundario de cara al ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo son los sorteos?

sorteo primer año.jpg Sorteo ingreso a primer año.

A través del INPROJUY, ase realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. Serán:

1° sorteo: 28 de octubre

2do sorteo: 20 de noviembre

3er sorteo: 9 de diciembre

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa