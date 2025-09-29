lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 10:06
Dolor.

Una jugadora de hockey murió en medio de un partido: qué le pasó

La víctima es Agustina Russo, integrante del Belgrano Day School. La jugadora de hockey sufrió un desmayo mientras se encontraba en el campo de juego.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agustina Russo tenía 43 años.&nbsp;

Agustina Russo tenía 43 años. 

Durante el fin de semana, una profunda conmoción y tristeza se apoderó de la comunidad del Belgrano Day School (BDS) y del ámbito del hockey sobre césped en Buenos Aires. El sábado por la tarde, Agustina Russo, jugadora de 43 años, perdió la vida tras desplomarse inesperadamente en el campo de juego durante un partido.

Lee además
EncuentroNacional de Hockey de Veteranas en Jujuy
Competencia.

Mendoza se consagró en el Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy
Jujuy a las semis - Foto: AJH
Damas D.

Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey

El trágico hecho tuvo lugar alrededor de las 19.30 en La Plata, cuando el equipo del BDS, que participa en la Cuarta División, enfrentaba a Brandsen.

Agustina Russo tenía 43 años, era empleada administrativa en San Isidro e integrante del equipo Belgrano Day School Hockey.

Agustina Russo, que trabajaba como empleada administrativa en San Isidro, formaba parte de manera activa del equipo de hockey del BDS.

De acuerdo con los testimonios de quienes estaban presentes, la jugadora se desplomó de forma súbita mientras se llevaba a cabo el partido.

Tragedia en el hockey platense.

Desesperación y RCP sin éxito

En cuestión de instantes, se vivió un ambiente de alarmante angustia en el predio. Los equipos de emergencia del SAME fueron llamados de manera inmediata y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo urgente de preservar la vida de la deportista.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el fallecimiento de Agustina fue confirmado aproximadamente diez minutos después de haberse desvanecido, alrededor de las 19.40 del sábado.

Una jugadora de 43 años murió en pleno partido.

En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría 3ª de La Plata, quienes recolectaron los primeros datos sobre lo ocurrido. El coordinador del club, Rey Corradi, informó a las autoridades que la jugadora había sufrido la descompensación durante la práctica deportiva.

Como consecuencia de este trágico episodio, se inició una investigación judicial bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”. La UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia, un procedimiento esencial para esclarecer la causa precisa y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la atleta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mendoza se consagró en el Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey

Marco Cuadri: un jujeño que hace historia en la preselección argentina de hockey

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Quién es el ex Gimnasia de Jujuy que descendió con Arsenal a la Primera B Metropolitana

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido
Clasificado.

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel