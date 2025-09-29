Una jugadora de hockey murió en medio de un partido: qué le pasó

Durante el fin de semana, una profunda conmoción y tristeza se apoderó de la comunidad del Belgrano Day School (BDS) y del ámbito del hockey sobre césped en Buenos Aires. El sábado por la tarde, Agustina Russo , jugadora de 43 años, perdió la vida tras desplomarse inesperadamente en el campo de juego durante un partido.

El trágico hecho tuvo lugar alrededor de las 19.30 en La Plata , cuando el equipo del BDS, que participa en la Cuarta División , enfrentaba a Brandsen .

Agustina Russo , que trabajaba como empleada administrativa en San Isidro , formaba parte de manera activa del equipo de hockey del BDS .

De acuerdo con los testimonios de quienes estaban presentes, la jugadora se desplomó de forma súbita mientras se llevaba a cabo el partido.

Tragedia en el hockey platense.

Desesperación y RCP sin éxito

En cuestión de instantes, se vivió un ambiente de alarmante angustia en el predio. Los equipos de emergencia del SAME fueron llamados de manera inmediata y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo urgente de preservar la vida de la deportista.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el fallecimiento de Agustina fue confirmado aproximadamente diez minutos después de haberse desvanecido, alrededor de las 19.40 del sábado.

Una jugadora de 43 años murió en pleno partido.

En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría 3ª de La Plata, quienes recolectaron los primeros datos sobre lo ocurrido. El coordinador del club, Rey Corradi, informó a las autoridades que la jugadora había sufrido la descompensación durante la práctica deportiva.

Como consecuencia de este trágico episodio, se inició una investigación judicial bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”. La UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia, un procedimiento esencial para esclarecer la causa precisa y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la atleta.