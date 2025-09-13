Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey

La selección que representa a Jujuy se clasificó a la semifinales del Campeonato Argentino de Hockey Damas D que se realiza en Catamarca.
La Selección Sub 14 Damas de Jujuy logró el pase a semifinales del Campeonato Argentino en Catamarca.
El equipo avanzó tras vencer 2-0 a Centro Sur de Entre Ríos, las jóvenes jujeñas avanzaron a semifinales del torneo nacional que se disputa del 11 al 14 de septiembre en Catamarca; esta tarde juegan para seguir adelante.
La Sub 14 de damas de Jujuy consiguió un importante triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 Damas D, que se está llevando a cabo en la provincia de Catamarca desde el 11 hasta el 14 de septiembre. Las jóvenes representantes jujeñas superaron por 2 a 0 a su par de Centro Sur de Entre Ríos, asegurando su lugar en las semifinales del torneo.
El certamen reúne a las mejores selecciones del país en la categoría Sub 14, brindando un espacio clave para el desarrollo y la proyección del hockey femenino en Argentina. El equipo de Jujuy viene mostrando un desempeño sólido y una gran cohesión, que les permitió destacar en esta instancia decisiva.
Esta tarde, a partir de las 17 horas, las chicas del Sub 14 volverán a salir a la cancha para enfrentar un nuevo desafío en busca de la final del campeonato. La expectativa y el apoyo de la provincia acompañan a las seleccionadas en esta etapa crucial.
El avance a semifinales representa un logro significativo para el deporte juvenil jujeño y reafirma el crecimiento del hockey en la región, además de inspirar a nuevas generaciones de jóvenes deportistas con metas y sueños a nivel nacional.
