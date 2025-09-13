Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey

La selección que representa a Jujuy se clasificó a la semifinales del Campeonato Argentino de Hockey Damas D que se realiza en Catamarca.

El equipo avanzó tras vencer 2-0 a Centro Sur de Entre Ríos, las jóvenes jujeñas avanzaron a semifinales del torneo nacional que se disputa del 11 al 14 de septiembre en Catamarca; esta tarde juegan para seguir adelante.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T125224.655

La Sub 14 de damas de Jujuy consiguió un importante triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 Damas D, que se está llevando a cabo en la provincia de Catamarca desde el 11 hasta el 14 de septiembre. Las jóvenes representantes jujeñas superaron por 2 a 0 a su par de Centro Sur de Entre Ríos, asegurando su lugar en las semifinales del torneo.

El certamen reúne a las mejores selecciones del país en la categoría Sub 14, brindando un espacio clave para el desarrollo y la proyección del hockey femenino en Argentina. El equipo de Jujuy viene mostrando un desempeño sólido y una gran cohesión, que les permitió destacar en esta instancia decisiva.

Nuevo desafío para Jujuy

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T125325.153

Esta tarde, a partir de las 17 horas, las chicas del Sub 14 volverán a salir a la cancha para enfrentar un nuevo desafío en busca de la final del campeonato. La expectativa y el apoyo de la provincia acompañan a las seleccionadas en esta etapa crucial.

El avance a semifinales representa un logro significativo para el deporte juvenil jujeño y reafirma el crecimiento del hockey en la región, además de inspirar a nuevas generaciones de jóvenes deportistas con metas y sueños a nivel nacional.