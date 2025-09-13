sábado 13 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2025 - 12:29
Alto nivel.

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

La provincia de Jujuy recibe a 1.500 competidores de todo el país en una competencia que incluye a la selección Argentina con miras al Mundial 2026 en Italia.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Lee además
Jujuy a las semis - Foto: AJH
Damas D.

Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey
Ángelo Aranda.
Imperdible.

Ángelo Aranda se presenta en el Teatro Mitre: fecha, hora y venta de entradas

Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia de Jujuy, confirmó la magnitud del evento, que reúne a lo más destacado de la disciplina en el país y se convierte en una vidriera importante, además de un punto de encuentro para la comunidad del Taekwon-do.

Organizado por la Asociación de Taekwon-do Jujuy y supervisado por la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwon-do (FAAT), el campeonato cuenta con la participación de maestros reconocidos y exponentes internacionales que elevan la calidad del certamen y aportan a la preparación de los deportistas.

Asistencia récord

Con 1.500 competidores y la presencia de la selección argentina rumbo al Mundial 2026, el Estadio Federación de Básquet de Jujuy se convierte en epicentro de un torneo de alto nivel nacional.

Jujuy se posiciona como un destacado centro deportivo al ser sede del 36º Campeonato Argentino de Taekwon-do FAAT 2025, que se lleva a cabo del 12 al 14 de septiembre en el Estadio Federación de Básquet. La competencia reúne a más de 1.500 competidores provenientes de todo el país, sumando junto a familiares, autoridades y público cercano a las 5.000 personas movilizadas durante el evento, conforme informó Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T122501.942
M&aacute;s de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Organizado por la Asociación Taekwon-do Jujuy y supervisado por la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwon-do (FAAT), el campeonato contará con la participación de maestros y exponentes internacionales reconocidos, lo que aporta un gran nivel competitivo y técnico a la disputa.

Cronograma y categorías en el torneo

Adolfo Villanueva, representante organizativo, detalló el programa:

  • El sábado 13 de septiembre por la mañana se realizarán las competencias para cinturones de colores junto con el acto inaugural, y por la tarde competirán los más jóvenes.
  • El domingo 14 se llevarán a cabo las finales, donde unos 400 cinturones negros se enfrentarán, incluidos 50 integrantes de la selección argentina, que se preparan para el Mundial 2026 en Italia.

Los participantes competirán en categorías de forma y lucha, y además los cinturones negros enfrentarán competencias por equipos en lucha, con Jujuy presentando cinco equipos representativos.

Este campeonato nacional reafirma a Jujuy como un escenario clave para el desarrollo y promoción del Taekwon-do en Argentina, consolidando un evento que combina alto rendimiento deportivo y un fuerte componente formativo para las nuevas generaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey

Ángelo Aranda se presenta en el Teatro Mitre: fecha, hora y venta de entradas

Jubileo 2025: docentes católicos de Jujuy peregrinarán a Río Blanco

Alertan por alto riesgo de incendios en Jujuy y piden extremar cuidados

Así están las rutas este viernes 12 de septiembre: peregrinos, cortes, desvíos y choques

Lo que se lee ahora
MilenaSáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

FNE 2025: Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Lavalle le ganó 2 a 0 a Cuyaya. (Video Jauka Sports)
Derby.

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero

El bebé que se hizo viral por su melena a los 5 meses de edad.
Redes sociales.

El bebé que se hizo viral por su increíble pelo a los 5 meses de edad

Murió Alan Yu, estrella de las series asiáticas, tras caer de un edificio. video
Streaming.

Un reconocido actor de series asiáticas murió al caer de un edificio: ¿De quién se trata?

Dura crítica de los gobernadores a Milei: “Necesitamos una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro” (Foto: X/@myriprunotto)
Política.

Carlos Sadir: "Vamos a defender los recursos que les corresponden a nuestros ciudadanos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel