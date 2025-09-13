Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Jujuy se consolida como un referente deportivo de primer nivel al ser sede del 36º Campeonato Argentino de Taekwon-do FAAT 2025 , evento que se disputa del 12 al 14 de septiembre en el Estadio Federación de Básquet. Más de 1.500 competidores de distintas provincias llegan a la provincia, sumando junto con familiares, autoridades y público a más de 5.000 personas movilizadas por la competencia.

Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia de Jujuy, confirmó la magnitud del evento , que reúne a lo más destacado de la disciplina en el país y se convierte en una vidriera importante, además de un punto de encuentro para la comunidad del Taekwon-do.

Organizado por la Asociación de Taekwon-do Jujuy y supervisado por la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwon-do (FAAT), el campeonato cuenta con la participación de maestros reconocidos y exponentes internacionales que elevan la calidad del certamen y aportan a la preparación de los deportistas.

Asistencia récord

Con 1.500 competidores y la presencia de la selección argentina rumbo al Mundial 2026, el Estadio Federación de Básquet de Jujuy se convierte en epicentro de un torneo de alto nivel nacional.

Organizado por la Asociación Taekwon-do Jujuy y supervisado por la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwon-do (FAAT), el campeonato contará con la participación de maestros y exponentes internacionales reconocidos, lo que aporta un gran nivel competitivo y técnico a la disputa.

Cronograma y categorías en el torneo

Adolfo Villanueva, representante organizativo, detalló el programa:

El sábado 13 de septiembre por la mañana se realizarán las competencias para cinturones de colores junto con el acto inaugural, y por la tarde competirán los más jóvenes.

El domingo 14 se llevarán a cabo las finales, donde unos 400 cinturones negros se enfrentarán, incluidos 50 integrantes de la selección argentina, que se preparan para el Mundial 2026 en Italia.

Los participantes competirán en categorías de forma y lucha, y además los cinturones negros enfrentarán competencias por equipos en lucha, con Jujuy presentando cinco equipos representativos.

Este campeonato nacional reafirma a Jujuy como un escenario clave para el desarrollo y promoción del Taekwon-do en Argentina, consolidando un evento que combina alto rendimiento deportivo y un fuerte componente formativo para las nuevas generaciones.