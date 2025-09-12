viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 18:03
Imperdible.

Ángelo Aranda se presenta en el Teatro Mitre: fecha, hora y venta de entradas

Nacido en Formosa, con corazón en Jujuy: Ángelo Aranda, llega al Teatro Mitre con su banda para ofrecer un espectáculo único que recorrerá lo mejor de su carrera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ángelo Aranda.

Ángelo Aranda.

Ángelo Aranda.

Ángelo Aranda.

El próximo viernes 19 de septiembre a las 21:30, el Teatro Mitre será escenario de una noche especial de música y folklore de la mano de Ángelo Aranda.

El artista, oriundo de Fortín Lugones, Formosa, pero radicado en Jujuy desde hace 15 años, se consolidó como una de las voces emergentes más destacadas de la región.

Acompañado por su banda, Aranda presentará un show inolvidable, con un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria y nuevas propuestas que mantienen viva la esencia de la música del norte argentino.

Ángelo Aranda.
Ángelo Aranda.

Ángelo Aranda.

Su estilo se caracteriza por la chaqueñada, una fusión de chacareras, chamamés y otros ritmos del folklore que reflejan el amor, el desamor y la vida rural. Además de interpretar clásicos, Ángelo se destaca por sus adaptaciones únicas, logrando conectar a públicos jóvenes y adultos.

Venta de entradas

Las entradas ya están disponibles en ventas.autoentrada.com. LINK: https://ventas.autoentrada.com/events/angelo-aranda-2025-09-19-21-30-00-0300

Cuándo: Viernes 19 de septiembre

Hora: 21:30

Dónde: Teatro Mitre

