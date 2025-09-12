Ángelo Aranda se presenta en el Teatro Mitre: fecha, hora y venta de entradas

El próximo viernes 19 de septiembre a las 21:30, el Teatro Mitre será escenario de una noche especial de música y folklore de la mano de Ángelo Aranda.
Nacido en Formosa, con corazón en Jujuy: Ángelo Aranda, llega al Teatro Mitre con su banda para ofrecer un espectáculo único que recorrerá lo mejor de su carrera.
El artista, oriundo de Fortín Lugones, Formosa, pero radicado en Jujuy desde hace 15 años, se consolidó como una de las voces emergentes más destacadas de la región.
Acompañado por su banda, Aranda presentará un show inolvidable, con un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria y nuevas propuestas que mantienen viva la esencia de la música del norte argentino.
Su estilo se caracteriza por la chaqueñada, una fusión de chacareras, chamamés y otros ritmos del folklore que reflejan el amor, el desamor y la vida rural. Además de interpretar clásicos, Ángelo se destaca por sus adaptaciones únicas, logrando conectar a públicos jóvenes y adultos.
Las entradas ya están disponibles en ventas.autoentrada.com. LINK: https://ventas.autoentrada.com/events/angelo-aranda-2025-09-19-21-30-00-0300
Cuándo: Viernes 19 de septiembre
Hora: 21:30
Dónde: Teatro Mitre
