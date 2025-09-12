En medio de rumores, Leandro Paredes se mostró con su esposa en el teatro

El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson Leandro Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky

El teatro Lola Membrives se vistió de gala con Rocky, la obra de Nico Vázquez, pero todas las miradas apuntaron a un rincón de la platea. Allí estaban Leandro Paredes y su esposa Camila Galante, sonrientes y de la mano. La pareja se mostró unida tras los rumores que lo vincularon con Evangelina Anderson y, con naturalidad, despejaron las dudas frente a una sala colmada.

Paredes Leandro Paredes en el teatro con su esposa El público reaccionó con una ovación apenas los vio. Como fan declarado de la saga, el futbolista subió al escenario, tomó el micrófono y confesó: “En la Copa América miramos todas las películas de Rocky. Fanático, fanático”. Para coronar la noche, le regaló a Vázquez una camiseta de Boca, gesto que desató las risas por la simpatía riverplatense del actor.

Leandro Paredes El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson "El me mostró la noticia. Lo vimos juntos y me dijo que no conoce a Evangelina” dijo la esposa de Leandro Paredes En redes sociales, las imágenes de complicidad y abrazos hablaron por sí solas. Vázquez agradeció con un posteo cargado de cariño: “Gracias Leo Paredes por tu generosidad. Viniste en familia y eso vale mucho”. Mientras tanto, los fans que esperaban en la puerta también se llevaron fotos y sonrisas, confirmando que no hay rastros de crisis.

Leandro Paredes Leandro Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky La propia Galante, ante de la función, había respondido a los trascendidos: “Él me mostró la noticia. Lo vimos juntos y me dijo que no conoce a Evangelina”. Con esa claridad, la pareja prefirió contestar a los rumores con gestos más que con palabras: compartiendo una salida, risas y una escena en la que el afecto se impone al ruido mediático.

