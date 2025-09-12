viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 13:08
Espectáculos.

En medio de rumores, Leandro Paredes se mostró con su esposa en el teatro

Leandro Paredes y Camila Galante fueron al teatro en medio de los rumores de infidelidad. La pareja se mostró unida.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson

El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson

Leandro Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky

Leandro Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky

El teatro Lola Membrives se vistió de gala con Rocky, la obra de Nico Vázquez, pero todas las miradas apuntaron a un rincón de la platea. Allí estaban Leandro Paredes y su esposa Camila Galante, sonrientes y de la mano. La pareja se mostró unida tras los rumores que lo vincularon con Evangelina Anderson y, con naturalidad, despejaron las dudas frente a una sala colmada.

Lee además
Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video.  
Farándula.

¿Con qué futbolista fue vista Evangelina Anderson paseando en un shopping?
La rosarina y el español confirmaron su relación. 
Oficial.

La foto que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Paredes

Leandro Paredes en el teatro con su esposa

El público reaccionó con una ovación apenas los vio. Como fan declarado de la saga, el futbolista subió al escenario, tomó el micrófono y confesó: “En la Copa América miramos todas las películas de Rocky. Fanático, fanático”. Para coronar la noche, le regaló a Vázquez una camiseta de Boca, gesto que desató las risas por la simpatía riverplatense del actor.

Leandro Paredes
El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson

El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson

"El me mostró la noticia. Lo vimos juntos y me dijo que no conoce a Evangelina” dijo la esposa de Leandro Paredes

En redes sociales, las imágenes de complicidad y abrazos hablaron por sí solas. Vázquez agradeció con un posteo cargado de cariño: “Gracias Leo Paredes por tu generosidad. Viniste en familia y eso vale mucho”. Mientras tanto, los fans que esperaban en la puerta también se llevaron fotos y sonrisas, confirmando que no hay rastros de crisis.

Leandro Paredes
Leandro Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky

Leandro Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky

La propia Galante, ante de la función, había respondido a los trascendidos: “Él me mostró la noticia. Lo vimos juntos y me dijo que no conoce a Evangelina”. Con esa claridad, la pareja prefirió contestar a los rumores con gestos más que con palabras: compartiendo una salida, risas y una escena en la que el afecto se impone al ruido mediático.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Con qué futbolista fue vista Evangelina Anderson paseando en un shopping?

La foto que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

La periodista Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y mostró a su bebé

FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

Lo que se lee ahora
Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video.  
Farándula.

¿Con qué futbolista fue vista Evangelina Anderson paseando en un shopping?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel