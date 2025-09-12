¿Con qué futbolista fue vista Evangelina Anderson paseando en un shopping?

Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video.

Entre escapadas, actividades recreativas y llamativos rituales, Evangelina Anderson disfruta plenamente de su soltería luego de separarse de Martín Demichelis . Lejos de mostrarse afectada, la influencer se concentra en aprovechar cada día y en avanzar con su carrera profesional. En ese contexto, en las últimas horas surgieron rumores de romance sobre la modelo.

Según informaron en LAM (América) , la futura participante de Master Chef Celebrity habría sido vinculada con un futbolista. “Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida , justo va a un shopping y se muestra jocosa , amorosa , con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido . No es argentino ”, relató Pepe Ochoa , mostrando el video en el que se ve a Anderson disfrutando de sus compras.

Después, el panelista amplió detalles sobre la presencia de la modelo en el lugar: “Ahí está Evangelina con este personaje , me cuentan que ella estuvo con este señor , que estuvo entre tres y cuatro horas en el shopping , que se paseaban por todos lados y en un momento estuvieron de la mano y que se fueron juntos en una Jeep colorada . En un momento existieron caricias y mimos . Hace un tiempo yo tenía un dato de una persona que Evangelina había empezado a seguir y likeaba , y dije, “ ¿será este?”. Este señor tiene un tatuaje peculiar. El círculo cierra la historia”.

Luego, Juli Argenta intervino: “ Qué loco que sea en México, porque recuerden que ella se mudó con Demichelis ”. Siguiendo la línea de su compañera, Pepe Ochoa compartió lo que supo a través de colegas mexicanos: “Hoy hablé con varios periodistas de México y, en un momento, existió un run run entre este señor y ella . Me sorprende que esto aparezca ahora , “¿por qué no en el medio de todos los rumores?”, “¿Evangelina no querrá desviar la atención? ”. Desde que tiene memoria , y desde que empezó a estar con Demichelis , no le conocemos nada , estaba blindada , “¿por qué ahora se muestra?”.

Juanjo Purata, el futbolista mexicano que fue visto paseando junto a Evangelina Anderson en México.

Quién es Juanjo Purata, el futbolista con quien fue vista Evangelina Anderson

Tras mostrar el video, Juli Argenta se refirió al futbolista y aportó más detalles: “Sumo un poco de data, se llama Juanjo Purata, tiene 27 años, es mexicano, es defensor de Tigres. Juega en la selección mexicana. Majo Martino confirmó una información que dimos acá en LAM, “ellos se separaron mucho antes de cuando comunicaron su separación, hace un año que venían separados”, y por eso cobra sentido que, así como a él lo veíamos suelto, que se notaba que estaba soltero, me llegaba la data del entorno de él que ella también estaba más suelta”.

Hace pocos días, Anderson llegó a México para disfrutar de sus primeras vacaciones como mujer soltera tras confirmar la separación de Martín Demichelis, exjugador de fútbol y actual entrenador. En esta etapa de tranquilidad renovada, la modelo se reencontró con su madre y sus hermanas, compartiendo cada instante de sol y color con sus seguidores en redes sociales. Bajo el cielo mexicano, la empresaria encuentra momentos de relax mientras la brisa cálida le despeina el pelo junto a la pileta.

Antes de llegar a Tigres, Juanjo Purata jugó en Atlanta United, en la MLS.

En las publicaciones de su perfil, Evangelina Anderson se muestra rodeada de luz y agua. Entre los destellos de un complejo exclusivo y bajo un sol intenso, la cámara la capta sumergida hasta los hombros en un recipiente negro lleno de agua helada. Viste un traje de baño rojo y abre los brazos, como si quisiera absorber por completo el momento.

“Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle”, describe ella misma la experiencia. La escena se completa con la piscina, sombrillas blancas, un ambiente relajado y la emoción de probar algo nuevo. Al salir del agua, se percibe claramente la satisfacción de haberlo logrado.

Sin embargo, su viaje no se limita solo a la relajación y el lujo. Anderson también se adentró en el mundo de las artesanías mexicanas, explorando mercados y tiendas locales como parte de su inmersión cultural.

En las fotos, se la observa con un vestido plateado metálico y un sombrero tradicional violeta, mientras sostiene en las manos un par de maracas rosas. De fondo, los colores vivos de sombreros y tejidos típicos transmiten la sensación de una celebración constante y llena de energía.