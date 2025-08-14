Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo

Evangelina Anderson rompió la especulación en torno a su ruptura con Martín Demichelis y confirmó ante los cronistas que está separada. Totalmente seria, la modelo respondió y se negó a profundizar en detalles, argumentando que hay “una familia y hay tres chicos”.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre su separación “Estoy separada”, afirmó en un principio. Después al ser consultada si la separación fue hace mucho tiempo, su respuesta fue contundente: ”Sí“. Si bien las versiones sobre la ruptura entre la modelo y el exfutbolista venían circulando hace semanas, en esta oportunidad fue la propia Anderson quien decidió terminar con los rumores y hacer frente a la situación de manera pública.

“Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante”, agregó de manera directa. “Detalles no doy, pero tomamos la decisión hace bastante. 18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante”, afirmó al respecto.

image Cuándo se conocieron Evangelina Anderson y Martín Demichelis Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conocieron en diciembre de 2007 en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. En ese momento, Evangelina participaba en el programa "Bailando por un Sueño" y Martín jugaba en el Bayern Munich. Su encuentro fue un flechazo inmediato y, a pesar de la distancia, apostaron por la relación.

La historia de cómo se conocieron es curiosa: Martín fue a ver la obra de teatro en la que actuaba Evangelina y quedó deslumbrado. Un amigo suyo le hizo una broma enviándole mensajes haciéndose pasar por ella durante unos días, hasta que Martín finalmente se animó a hablarle en persona, lo que rompió el hielo y dio inicio a su relación. Esta relación culminó en matrimonio en 2015 y tuvieron tres hijos juntos.

