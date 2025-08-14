jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 11:50
Confirmado.

Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo

Evangelina Anderson enfrentó los rumores de separación con Martín Demichelis. Conocé todo lo que dijo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
evangelina anderson y martin demichelis

Evangelina Anderson rompió la especulación en torno a su ruptura con Martín Demichelis y confirmó ante los cronistas que está separada. Totalmente seria, la modelo respondió y se negó a profundizar en detalles, argumentando que hay “una familia y hay tres chicos”.

Lee además
¿Separados?, crecen los rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Farándula.

Crecen los rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis
cae llega al teatro mitre en un show prometedor con all inclusive
Imperdible.

CAE llega al Teatro Mitre en un show prometedor con "All Inclusive"

Qué dijo Evangelina Anderson sobre su separación

“Estoy separada”, afirmó en un principio. Después al ser consultada si la separación fue hace mucho tiempo, su respuesta fue contundente: ”Sí“. Si bien las versiones sobre la ruptura entre la modelo y el exfutbolista venían circulando hace semanas, en esta oportunidad fue la propia Anderson quien decidió terminar con los rumores y hacer frente a la situación de manera pública.

“Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante”, agregó de manera directa. “Detalles no doy, pero tomamos la decisión hace bastante. 18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante”, afirmó al respecto.

image

Cuándo se conocieron Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conocieron en diciembre de 2007 en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. En ese momento, Evangelina participaba en el programa "Bailando por un Sueño" y Martín jugaba en el Bayern Munich. Su encuentro fue un flechazo inmediato y, a pesar de la distancia, apostaron por la relación.

La historia de cómo se conocieron es curiosa: Martín fue a ver la obra de teatro en la que actuaba Evangelina y quedó deslumbrado. Un amigo suyo le hizo una broma enviándole mensajes haciéndose pasar por ella durante unos días, hasta que Martín finalmente se animó a hablarle en persona, lo que rompió el hielo y dio inicio a su relación.

Esta relación culminó en matrimonio en 2015 y tuvieron tres hijos juntos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crecen los rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

CAE llega al Teatro Mitre en un show prometedor con "All Inclusive"

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"

Luz Tito recaudó $2.000.000 para ayudar a una nena de San Pedro de Jujuy

L-Gante se reconcilió con Tamara Baéz, la mamá de su hija

Lo que se lee ahora
cae llega al teatro mitre en un show prometedor con all inclusive
Imperdible.

CAE llega al Teatro Mitre en un show prometedor con "All Inclusive"

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel