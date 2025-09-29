Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.

Argentina comenzó con triunfo su participación en el Mundial Sub 20, venciendo 3-1 a Cuba. Aunque el partido parecía sencillo, se complicó por las polémicas decisiones arbitrales: la Albiceleste jugó más de 80 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Santiago Fernández, que no se revirtió pese a la revisión con la tarjeta verde.

Aun así, Argentina aprovechó el excelente desempeño de Alejo Sarco, quien anotó dos goles en la primera mitad y alivió la presión del encuentro. Aunque Pérez logró descontar para Cuba, el conjunto nacional no perdió el control y cerró el triunfo con un gran tanto de Ian Subiabre, la joven promesa que renovó recientemente su contrato con River.

Los dirigidos por Diego Placente vencieron 3-1 a Cuba en su debut.

De esta manera, la Selección arrancó el torneo con tres puntos valiosos, quedando al frente del Grupo D tras la primera jornada. En el otro duelo de la zona, Italia venció 1-0 a Australia, próximo rival de la Albiceleste, sumando también su primer triunfo en el certamen. Así continúa el calendario del equipo dirigido por Diego Placente.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20? La selección argentina regresará al campo de juego el miércoles 1 de octubre para medirse ante Australia en la segunda jornada de la fase de grupos. El partido se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander, escenario del debut, y está programado para las 20:00 horas, horario de Argentina. La transmisión se realizará en vivo por DSports y Telefe. Diego Placente, DT de la Sub 20. El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20 28 de septiembre : Argentina 3 - 1 Cuba

: Argentina 3 - 1 Cuba 1 de octubre : Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander Argentina ganó 1-0 en su debut. La lista de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)

Alain Gómez (Valencia)

Dylan Gorosito (Boca Juniors)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s Old Boys)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen)

Ian Subiabre (River Plate)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)

