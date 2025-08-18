lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 18:31
Competencia.

Mendoza se consagró en el Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Jujuy fue sede del Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy con varias provincias presentes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
EncuentroNacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Fueron 25 equipos en un evento organizado por la Unión Argentina de Veteranas de Hockey y se jugó en las categorías más 35, más 45 y más 60. La competencia fue en homenaje a Marta Malinar y Sofia Gemio y recibió el nombre de ambas.

El Seleccionado de Mendoza se consagró en la categoría +35, la única que se disputó en modalidad competitiva. Misiones resultó segundo y su par de Jujuy concluyó en el tercer lugar. Las otras categorías, +45 y +60, solo recibieron medalla por haber participado al haber sido partidos en ese carácter.

Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy
Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Cómo se juega el hockey de veteranas

Los equipos están compuestos por 7 jugadoras en lugar de las 11 habituales en el hockey sobre césped completo. Se juega en la mitad de la cancha, lo que implica un espacio de juego reducido en comparación con el hockey completo.

El objetivo es anotar goles introduciendo la bocha en el arco contrario. Las jugadoras utilizan palos de hockey para controlar y pasar la bocha. Tocar la bocha con el pie o con la parte curva del palo se considera falta. Los goles deben ser tirados dentro del área. Se ejecuta a 10 metros del poste del arco y es defendido por varias jugadoras.

