Mendoza se consagró en el Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy

Jujuy fue sede durante el fin de semana de la edición número 58 del Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas. Los partidos se disputaron en las instalaciones del Suri Rugby Club entre el sábado 16 y domingo 17 de agosto, con 11 provincias.

Fueron 25 equipos en un evento organizado por la Unión Argentina de Veteranas de Hockey y se jugó en las categorías más 35, más 45 y más 60. La competencia fue en homenaje a Marta Malinar y Sofia Gemio y recibió el nombre de ambas.

El Seleccionado de Mendoza se consagró en la categoría +35, la única que se disputó en modalidad competitiva. Misiones resultó segundo y su par de Jujuy concluyó en el tercer lugar. Las otras categorías, +45 y +60, solo recibieron medalla por haber participado al haber sido partidos en ese carácter.

Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas en Jujuy Cómo se juega el hockey de veteranas Los equipos están compuestos por 7 jugadoras en lugar de las 11 habituales en el hockey sobre césped completo. Se juega en la mitad de la cancha, lo que implica un espacio de juego reducido en comparación con el hockey completo. El objetivo es anotar goles introduciendo la bocha en el arco contrario. Las jugadoras utilizan palos de hockey para controlar y pasar la bocha. Tocar la bocha con el pie o con la parte curva del palo se considera falta. Los goles deben ser tirados dentro del área. Se ejecuta a 10 metros del poste del arco y es defendido por varias jugadoras.

