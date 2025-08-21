WhatsApp dejará mostrarle tu perfil de Instagram a los contactos

WhatsApp permite conectar tu cuenta de Instagram mediante el “ Centro de Cuentas ”, una función que refleja la influencia de Meta , propietario también de Facebook y Threads . En conjunto, los servicios de la compañía suman cerca de 3.500 millones de usuarios en todo el mundo, más de un tercio de la población global .

Actualmente, WhatsApp está probando nuevas herramientas para vincular cuentas de Instagram . Según lo detectado en una versión beta , la principal novedad radica en cómo se realiza la verificación .

Un reporte de WABetaInfo da cuenta de esta novedad, que actualmente se encuentra en fase de prueba con un grupo selecto de usuarios . La función apareció en la versión beta 2.25.23.19 para Android .

¿En qué consiste esta herramienta? Facilita la verificación de los enlaces a perfiles de Instagram que se vinculan dentro de la aplicación de mensajería mediante el “ Centro de cuentas ”. Su objetivo principal es confirmar que los perfiles añadidos pertenecen efectivamente a quien los vincula. Tras completar la verificación, el enlace mostrará el ícono de Instagram , asegurando su autenticidad y su correcta asociación con el propietario.

Los evaluadores de WhatsApp en Android pueden echar mano a esta mejora, que permite garantizar la legitimidad de las cuentas en los servicios de Meta.

Según la captura de pantalla compartida, los usuarios que prueban la beta de WhatsApp para Android pueden acceder a esta mejora, diseñada para confirmar la autenticidad de las cuentas dentro del ecosistema de Meta. De este modo, se muestra tanto el icono de Instagram como el nombre de usuario correspondiente. “Esto permite identificar que el perfil está oficialmente vinculado a su propietario y que no se trata de un enlace aleatorio o falso”, explica la fuente.

¿En qué se traduce esto en el uso diario? Hasta el momento, cualquier persona podía añadir cualquier enlace de Instagram en su perfil, sin que necesariamente fuera dueño de la cuenta. Esta práctica generaba confusiones y aumentaba el riesgo de suplantación de identidad.

De acuerdo con lo informado, el elemento central de esta función es la visualización del ícono de Instagram, que confirma que el enlace es legítimo y corresponde al propietario de la cuenta dentro de WhatsApp. Si el vínculo no ha sido verificado, aparecerá un símbolo genérico junto a la URL.

La función permite indicar que el perfil de Instagram que se agrega pertenece realmente al usuario.

WhatsApp: tres beneficios principales de la herramienta

Facilita diferenciar claramente entre enlaces auténticos de Instagram y aquellos que podrían ser falsos o engañosos en los perfiles de WhatsApp .

de y aquellos que podrían ser o en los perfiles de . Resulta útil para personajes públicos y marcas , que necesitan mostrar de manera confiable sus cuentas oficiales de redes sociales en la aplicación de mensajería .

y , que necesitan mostrar de manera confiable sus de en la . Permite resaltar colaboraciones o asociaciones, conectando directamente cuentas verificadas, lo que aporta contexto y refuerza la credibilidad, según indican los especialistas.

Ahora es posible vincular WhatsApp con Instagram.

¿Cuándo se lanza la nueva opción en WhatsApp?

Según lo reportado, esta actualización se detectó únicamente en versiones beta de la app. Siguiendo la práctica habitual, tras recopilar las opiniones y sugerencias de quienes prueban la función, se prevé que se implemente para todos los usuarios. Hasta el momento, Meta no ha comunicado de manera oficial cuándo se producirá este lanzamiento global.