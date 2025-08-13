Usuarios reportan una caída de WhatsApp Web: los detalles

Usuarios han comenzado a reportar la caída de la versión para computadoras.

¡Tranquilo, no es tu conexión! Usuarios comenzaron a experimentar fallas en WhatsApp, sobre todo en la versión web de la aplicación de Meta. Según los datos de DownDetector, los primeros inconvenientes se registraron a partir de las 13:24. Del total de reportes recopilados por esta plataforma especializada, un 78% corresponde a problemas en el sitio web de WhatsApp.

Usuarios reportan caída de WhatsApp Web. Además, un 13% de los usuarios indicó dificultades para conectarse con el servidor, mientras que un 9% reportó inconvenientes al enviar mensajes. Hasta el momento de redactar esta nota, se contabilizan 412 reportes sobre estas fallas.

Las personas que notificaron fallas en la plataforma indican que, al intentar ingresar a WhatsApp a través de la versión web, no logran conectarse, ya que únicamente se visualiza una pantalla en constante carga de mensajes.

Usuarios han comenzado a reportar la caída de la versión para computadoras. Esta situación también desató una ola de memes y comentarios irónicos en redes sociales como X, donde los usuarios, además de reportar la caída del servicio, ironizan sobre la imposibilidad de “cumplir con sus tareas” sin poder usar la versión de escritorio de la aplicación. Hasta ahora, Meta no dio a conocer los motivos detrás de la falla que afectó a su aplicación de mensajería.

