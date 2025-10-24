Ni a diario ni una vez por semana: el secreto para tener limones grandes y brillantes en primavera

La primavera trae vida, color y, para muchos, la oportunidad perfecta para ver florecer sus plantas. Entre ellas, el limonero es un clásico de los patios argentinos: perfuma el aire, da sombra y, con suerte, llena la cocina de limones jugosos. Pero hay un detalle que puede hacer toda la diferencia: el agua.

Cuánta agua debe recibir el limonero para crecer en primavera Ni todos los días, ni una vez por semana. El limonero necesita un equilibrio. Su secreto está en el punto medio: regar dos o tres veces por semana, dejando que la humedad llegue a las raíces más profundas, pero sin encharcar el suelo. Si el riego es superficial, las raíces no se fortalecen y los frutos terminan siendo más pequeños y menos sabrosos.

Con algunos secretos y un poco de constancia, el limonero puede florecer y regalar limones incluso en un balcón. En qué momento del día se riega el limonero El momento del día también importa. La mejor hora para regar es temprano a la mañana o al atardecer, cuando el sol no castiga. Así se evita que el agua se evapore rápido y se aprovecha mejor cada litro.

Para quienes aman los números, hay una medida orientativa: un limonero adulto necesita entre 15 y 25 litros de agua por semana, dependiendo del tipo de suelo y la temperatura ambiente. Si el terreno es más arenoso, se puede aumentar un poco la frecuencia; si es más arcilloso, conviene espaciar los riegos.

Además, un limonero bien hidratado se nota en sus hojas. Son hojas firmes, verdes intensas y flores que luego se transforman en limones de buen tamaño. Si observás hojas amarillentas o frutos que se caen antes de madurar, puede que esté recibiendo menos agua de la necesaria. Así que ya sabés, ni tanto, ni tan poco. Con el riego justo y un poco de sol, tu limonero puede convertirse en el orgullo del jardín esta primavera.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







