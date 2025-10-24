viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 09:26
Casa y Jardines.

Ni a diario ni una vez por semana: el secreto para tener limones grandes y brillantes en primavera

El riego justo puede marcar la diferencia entre un limones jugosos en un limonero con flores y uno repleto de frutos. Cuándo, cuánto y cómo hacerlo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Con estos trucos, el limonero puede dar frutos todo el año.

La primavera trae vida, color y, para muchos, la oportunidad perfecta para ver florecer sus plantas. Entre ellas, el limonero es un clásico de los patios argentinos: perfuma el aire, da sombra y, con suerte, llena la cocina de limones jugosos. Pero hay un detalle que puede hacer toda la diferencia: el agua.

Lee además
Como snack, entrada o acompañamiento, este clásico nunca falla.  
Cocina.

Una receta fácil: el paso a paso para unos bastones de mozzarella
Esta hamburguesa de pollo utiliza carne picada y huevo para unir.
Cocina.

Hamburguesas de pollo caseras: una receta fácil para disfrutar en familia

Cuánta agua debe recibir el limonero para crecer en primavera

Ni todos los días, ni una vez por semana. El limonero necesita un equilibrio. Su secreto está en el punto medio: regar dos o tres veces por semana, dejando que la humedad llegue a las raíces más profundas, pero sin encharcar el suelo. Si el riego es superficial, las raíces no se fortalecen y los frutos terminan siendo más pequeños y menos sabrosos.

Con algunos secretos y un poco de constancia, el limonero puede florecer y regalar limones incluso en un balcón.

En qué momento del día se riega el limonero

El momento del día también importa. La mejor hora para regar es temprano a la mañana o al atardecer, cuando el sol no castiga. Así se evita que el agua se evapore rápido y se aprovecha mejor cada litro.

Para quienes aman los números, hay una medida orientativa: un limonero adulto necesita entre 15 y 25 litros de agua por semana, dependiendo del tipo de suelo y la temperatura ambiente. Si el terreno es más arenoso, se puede aumentar un poco la frecuencia; si es más arcilloso, conviene espaciar los riegos.

Además, un limonero bien hidratado se nota en sus hojas. Son hojas firmes, verdes intensas y flores que luego se transforman en limones de buen tamaño. Si observás hojas amarillentas o frutos que se caen antes de madurar, puede que esté recibiendo menos agua de la necesaria.

Así que ya sabés, ni tanto, ni tan poco. Con el riego justo y un poco de sol, tu limonero puede convertirse en el orgullo del jardín esta primavera.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una receta fácil: el paso a paso para unos bastones de mozzarella

Hamburguesas de pollo caseras: una receta fácil para disfrutar en familia

El mensaje de WhatsApp que no hay que responder porque te vacía la cuenta bancaria

Viral: su hija es amante de lo salado y le hizo una "torta de pastel de papa" en su cumpleaños

Elecciones 2025: ¿Hasta qué hora se puede comprar alcohol por la veda electoral?

Lo que se lee ahora
Como snack, entrada o acompañamiento, este clásico nunca falla.  
Cocina.

Una receta fácil: el paso a paso para unos bastones de mozzarella

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel