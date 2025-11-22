Jujeño de 12 años se corona campeón del Karting Salteño: Adolfo Serna, el piloto que sueña en grande

El jujeño Adolfo Serna es campeón

El pasado fin de semana, el Club Salteño de Karting fue testigo de la coronación de un nuevo campeón: Adolfo Serna, un joven piloto jujeño de 12 años que demostró su talento y dedicación en la pista. Adolfo se llevó el título de campeón con una actuación destacada en la clasificación, la serie y la final.

La clasificación y la serie: un dominio total Adolfo comenzó el día con una clasificación impecable, logrando el primer puesto y demostrando su velocidad y habilidad en la pista. El joven piloto salió a la pista con una mentalidad ganadora, decidido a demostrar su superioridad en la categoría. La clasificación fue un éxito rotundo, con Adolfo sacando una ventaja significativa sobre sus competidores. En la serie, el joven piloto no se despegó de la punta, sacándole 2 segundos al segundo clasificado y demostrando su superioridad en la pista. La serie fue un verdadero espectáculo, con Adolfo mostrando su habilidad para manejar bajo presión y mantener su posición en la pista.

Adolfo Serna en el podio del Nacional de karting Adolfo Serna en el podio del Nacional de karting La final: una carrera emocionante La final fue una carrera intensa, con Adolfo en la punta desde el comienzo. El joven piloto salió a la pista con una estrategia clara, decidido a llevarse la victoria. Sin embargo, cuando intentó hacer una maniobra llamada “tijera”, el competidor que iba en tercer puesto chocó contra él, perdiendo su carburador. Adolfo salió perjudicado y terminó con atención médica, sin poder terminar la carrera. A pesar de esto, el joven piloto se llevó el título de campeón, aunque lamenta no haber podido celebrarlo de la mejor manera.

La mentalidad ganadora de Adolfo Serna Adolfo es un joven piloto con una mentalidad ganadora. En diálogo con Canal 4 de Jujuy, destacó que su objetivo es dejar todo en la pista y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. "Los días de entrenamiento son muy intensos, pero siempre trato de mejorar mi récord", dijo Adolfo. El joven piloto es un ejemplo de dedicación y perseverancia, y su éxito en la pista es un reflejo de su arduo trabajo y compromiso con el deporte.

Adolfo Serna en el Kartodromo El apoyo de la familia El padre de Adolfo, Carlos Serna, destacó que están trabajando duro para mantener el nivel alto y prepararse para la última fecha del año. "Tenemos la vara muy alta y nos preparamos muy bien para la última fecha del año", dijo. La familia de Adolfo es un pilar fundamental en su carrera, brindándole el apoyo y la motivación necesarios para seguir adelante. Su padre es su mayor admirador y lo acompaña en todas sus carreras, brindándole consejos y aliento en cada momento.

