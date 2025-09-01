Cómo les fue a los pilotos jujeños en Salta en la fecha del karting

Pilotos jujeños en Salta en la fecha del karting (Fotos Club Salteño de Kart)

El Club Salteño de Kart realizó este fin de semana una nueva fecha de su campeonato de karting , con la presencia de varios pilotos jujeños. Fue la sexta fecha denominada Ricardo Márquez , quien fuera un destacado colaborador del club y también piloto.

En la categoría Escuela, Adolfo Serna logró el octavo lugar . El ganador fue Alfredo Lestard, seguido de Francisco Erazo y Patricio García, quienes disputaron una carrera emocionante en el circuito número 5 con un trazado de 1205 metros.

Ya en la categoría 110 Pro, Luis Leona fue el ganador de la competencia , que superó a Joaquín Mascarello y a Leonel Casalino, quienes quedaron en segundo y tercer lugar. El jujeño es protagonista de la categoría y sigue en la pelea por el título.

Mientras que en la categoría 390, Franco Balestrieri fue sexto. En la 150 Pro, Felipe Balderrama culminó séptimo y Gabriel Moreno fue quinto, mejorando sus anteriores actuaciones y poniendo a Jujuy en el protagonismo del certamen.

Cómo se corre en karting

Es una modalidad del automovilismo que se practica con vehículos pequeños y ligeros llamados karts, los cuales no tienen techo ni suspensión y son dirigidos en circuitos cerrados y pavimentados llamados kartódromos.

Es considerado la "escuela de automovilismo" por excelencia, ya que ha servido como trampolín para la carrera de la mayoría de los pilotos de Fórmula 1, pero también es una popular actividad de ocio para disfrutar de la adrenalina y mejorar habilidades de conducción, coordinación y concentración.