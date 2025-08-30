Karting: pilotos de Jujuy presentes en la sexta fecha de Campo Santo

El homenaje al reconocido piloto y colaborador Ricardo Márquez convoca a una jornada en el circuito número 5 de Campo Santo Salta, con destacados representantes de Jujuy liderando las tablas en varias categorías del campeonato de karting.

En el marco del Karting Salteño, se disputa este fin de semana la fecha número 6, denominada “Ricardo Márquez” en homenaje a quien fuera un gran colaborador del club y destacado piloto, además de padre del corredor Mauricio Márquez. La carrera tendrá lugar en el circuito número 5 del trazado salteño, un recorrido de 1205 metros donde la participación de varios pilotos jujeños promete ser uno de los principales focos de atención.

En la categoría Escuela, Adolfo Serna domina la tabla de posiciones con 102 puntos, marcando una importante diferencia con su más cercano perseguidor, Nicolás Leandras, que tiene 69 puntos, seguido por Alfredo Lestard con 54 unidades. Esta diferencia muestra el gran nivel y regularidad que Serna mantiene a lo largo de la temporada.

Por su parte, en la categoría 110 Pro, Luis Leona representa a Jujuy manteniéndose en el segundo puesto del campeonato con apenas tres puntos de diferencia respecto al líder, Juan Ruiz Soto. Con una victoria obtenida en la temporada, Leona se posiciona como una competidora fuerte y con posibilidades claras de luchar por el título.

En la categoría 390, Franco Balestrieri, quien debutó en la fecha anterior acompañado por Mauricio Márquez como invitado, buscará mejorar sus resultados y continuar su proceso de adquisición de experiencia. Actualmente, se encuentra en el puesto 12 de la tabla y su desempeño es observado con expectativa por la afición local.

La categoría 150 Pro también contará con pilotos jujeños en competencia: Felipe Balderrama, ubicado en el noveno puesto del campeonato, y Gabriel Moreno, que marcha en el decimotercer lugar. Ambos buscan destacarse y llevar la bandera de Jujuy a lo más alto del podio.

La fecha “Ricardo Márquez” en Campo Santo no solo revive la memoria y homenajea a un referente local, sino que también pone en el centro del karting regional la pujanza y el talento de los corredores jujeños, quienes revalidan liderazgo y se posicionan con claros objetivos de campeonato en distintas categorías. La expectativa está puesta en una jornada que combina velocidad, estrategia y pasión por la competencia.