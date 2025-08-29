viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 12:45
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 29 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 29 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 29 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 9719 - (19 - El pescado)

Los números ganadores:

  1. 9719
  2. 1513
  3. 3541
  4. 7049
  5. 3932
  6. 4028
  7. 0714
  8. 8512
  9. 2515
  10. 0657
  11. 8912
  12. 6635
  13. 3437
  14. 8686
  15. 8562
  16. 9066
  17. 5708
  18. 3293
  19. 5252
  20. 5040

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

