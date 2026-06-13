domingo 14 de junio de 2026
13 de junio de 2026 - 22:40
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Día 3 del Mundial 2026: los partidos de este sábado y las últimas noticias de los equipos

Sigue desarrollándose el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de las selecciones que buscan la gloria máxima.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Mundial 2026: Brasil - Marruecos

Mundial 2026: Brasil - Marruecos

Haití y Escocia cierran la primera fecha del Grupo C

Haití y Escocia cierran la primera fecha del Grupo C

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El Mundial 2026 tuvo este sábado su primera jornada de súper acción. Después de dos tardes y noches marcadas por las tres inauguraciones y los debuts de las selecciones anfitrionas, llegó un día lleno de fútbol hasta la madrugada

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El fixture y todo sobre el Mundial 2026

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Escocia vs. Haití

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Formación confirmada

Escocia

Titulares:

  • 1 Angus Gunn
  • 2 Aaron Hickey
  • 5 Grant Hanley
  • 13 Jack Hendry
  • 3 Andrew Robertson
  • 17 Ben Gannon Doak
  • 4 Scott McTominay
  • 19 Lewis Ferguson
  • 7 John McGinn
  • 20 Lawrence Shankland
  • 10 Che Adams

Suplentes:

  • 12 Liam Kelly
  • 21 Craig Gordon
  • 6 Kieran Tierney
  • 15 John Souttar
  • 16 Dominic Hyam
  • 22 Nathan Patterson
  • 24 Anthony Ralston
  • 26 Scott Mckenna
  • 8 Tyler Fletcher
  • 11 Ryan Christie
  • 23 Kenny McLean
  • 9 Lyndon Dykes
  • 14 Ross Stewart
  • 18 George Hirst
  • 25 Findlay Curtis

DT: Steve Clarke

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Haití vs Escocia por la fase de grupos del Mundial 2026 del 2026.

Haití vs Escocia por la fase de grupos del Mundial 2026 del 2026.

Haití

Titulares:

  • 1 Jhony Placide
  • 2 Carlens Arcus
  • 4 Ricardo Adé
  • 5 Hannes Delcroix
  • 8 Martin Expérience
  • 11 Louicius Deedson
  • 10 Jean-Ricner Bellegarde
  • 17 Danley Jean Jacques
  • 15 Ruben Providence
  • 20 Frantzdy Pierrot
  • 18 Wilson Isidor

Suplentes:

  • 12 Alexandre Pierre
  • 23 Josué Duverger
  • 3 Keeto Thermoncy
  • 13 Duke Lacroix
  • 14 Garven Metusala
  • 22 Jean-Kevin Duverne
  • 24 Wilguens Paugain
  • 6 Carl Sainte
  • 25 Dominique Simon
  • 26 Oliver Woodensky
  • 7 Derrick Etienne Jr.
  • 9 Duckens Nazon
  • 16 Lenny Joseph
  • 19 Yassin Fortune
  • 21 Josue Casimir

DT: Sébastien Migné

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Haití y Escocia cierran la primera fecha del Grupo C

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, el compromiso entre Haití y Escocia se disputará este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough, Massachusetts).

Horarios del encuentro

  • 22.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)
  • 21.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos)
  • 20.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá)
  • 19.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • 03.00 del 14/06 (España)

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Final del partido

El pentacampeón empezó abajo en el resultado, pero reaccionó a tiempo de la mano de Vinicius Júnior y se llevó un punto que puede ser valioso en la definición de la zona.

Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles fueron anotados por Ismael Saibari para Marruecos a los 20 minutos del primer tiempo y Vinicius Júnior para Brasil a los 31 minutos.

En cuanto a las estadísticas, ambos equipos tuvieron una posesión del 50%, Brasil realizó 10 tiros al arco y Marruecos 14, mientras que los pases correctos fueron 439 para Brasil y 437 para Marruecos.

No se registraron tarjetas rojas durante el partido.

El próximo encuentro de Brasil será contra Haití el 19 de junio a las 21:30 horas en el estadio Filadelfia, mientras que Marruecos se enfrentará a Escocia el mismo día a las 19:00 horas en el estadio Boston.

Tras este partido, Brasil se posiciona en la tabla del Grupo C, mientras que Marruecos ocupa el lugar.

Brasil - Marruecos
Brasil - Marruecos

Brasil - Marruecos

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Al cierre del primer tiempo, las estadísticas del partido entre Brasil y Marruecos

  • Posesión: Brasil 54% vs Marruecos 46%.
  • Tiros al arco: Brasil 6 vs Marruecos 12.
  • Fouls cometidos: Brasil 8 vs Marruecos 8.
  • Pases correctos: Brasil 228 vs Marruecos 194.
  • Pases incorrectos: Brasil 32 vs Marruecos 29.
  • Recuperaciones: Brasil 1 vs Marruecos 2.
  • Tarjetas amarillas: Brasil 2 vs Marruecos 0.
  • Tarjetas rojas: Brasil 0 vs Marruecos 0.
  • Tiros libres: Brasil 2 vs Marruecos 5.
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¡Final del primer tiempo!

Brasil y Marruecos igualan 1-1 en esta primera etapa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en un entretenido partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026.

Ismael Saibari adelantó a los africanos antes de la pausa de hidratación luego apareció Vinicius Júnior con un tremendo sablazo para encajar el empate.

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¡Gol de Brasil!

Brasil se despertó y empató el partido con un golazo. En el 31' - 1T Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1.

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¡golazo de Vinicius y firma el empate de Brasil ante Marruecos!

¡golazo de Vinicius y firma el empate de Brasil ante Marruecos!

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¡Gol de Marruecos!

Ismael Saibari abrió el marcador y así Marruecos le gana a Brasil por 1-0. El gol llegó a los 21 minutos del primer tiempo.

Ismael Saibari, Marruecos
Con gol de Ismael Saibari, Marruecos le gana a Brasil por 1-0. El gol llegó a los 21 minutos del primer tiempo.

Con gol de Ismael Saibari, Marruecos le gana a Brasil por 1-0. El gol llegó a los 21 minutos del primer tiempo.

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El único antecedente entre Brasil y Marruecos en una Copa del Mundo:

A lo largo de su trayectoria, Marruecos jamás logró un debut triunfal en una Copa del Mundo ni pudo superar a algún adversario sudamericano en la competencia. De hecho, el único conjunto sudamericano con el que se cruzó en el certamen fue Brasil.

En 1998, la destacada ofensiva conformada por Ronaldo, Rivaldo y Bebeto anuló las ilusiones del equipo marroquí y permitió a los entonces campeones del mundo imponerse con un claro 3-0 en Nantes.

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Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1 a 1

Suiza parecía quedarse con una victoria clave en el Mundial 2026 gracias al gol de Breel Embolo, pero Qatar reaccionó a tiempo y llegó al empate con un tanto de Boualem Khoukhi. El partido terminó 1 a 1 y ambos seleccionados sumaron un punto en la fase de grupos.

El resultado dejó una sensación de oportunidad perdida para los europeos y de alivio para el conjunto catarí, que rescató un empate importante para seguir con vida en la competencia. El Mundial sigue regalando partidos ajustados, donde ningún equipo puede relajarse hasta el final.

NOTA COMPLETA EN TODOJUJUY

Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1 a 1
Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1 a 1

Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1 a 1

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Los famosos que estuvieron en la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos también tuvo su costado de alfombra roja. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde el seleccionado local debutó con triunfo ante Paraguay, varias figuras del cine, la música, el deporte y la tecnología dijeron presente en las tribunas.

Entre los famosos que fueron parte de la noche mundialista estuvieron Tom Cruise, Bill Gates, Anya Taylor-Joy, George Lucas, Paris Hilton y David Beckham. El debut estadounidense combinó fútbol, show, celebridades y un clima bien de estreno para una Copa del Mundo que promete mucho espectáculo dentro y fuera de la cancha.

Nota completa en Todojujuy

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Dibu Martínez acelera su recuperación y se perfila para el estreno de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina recibió una noticia alentadora en la recta final hacia su debut mundialista. Emiliano "Dibu" Martínez volvió a exigirse durante la práctica de este sábado y mostró señales positivas en su recuperación de la fractura sufrida en el dedo anular de la mano derecha.

DIBU

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Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron los botines y equipamiento

Inglaterra empezó el Mundial 2026 con un problema tan inesperado como insólito: parte del equipamiento de la selección fue robado durante el traslado hacia Kansas City, donde el plantel prepara su debut ante Croacia. Entre los elementos sustraídos había botines de jugadores, pelotas oficiales y material de entrenamiento, algo que obligó a la delegación a moverse rápido para reponer lo necesario antes de salir a la cancha.

El episodio generó preocupación porque muchos de esos botines están personalizados para cada futbolista, con medidas y detalles especiales para competir al máximo nivel. Mientras la Policía investiga el robo y ya habría detenidos, Inglaterra intenta dejar atrás el contratiempo y enfocarse en lo más importante: el estreno mundialista.

Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá. Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá.

Seguí la nota completa en Todojujuy

seleccion de inglaterra
Inglaterra sufrió un robo a días de debutar en el Mundial

Inglaterra sufrió un robo a días de debutar en el Mundial

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Brasil debuta en el Mundial 2026

La selección brasileña elevó considerablemente su rendimiento desde la llegada del entrenador italiano Carlo Ancelotti y afronta la gran cita con optimismo, respaldada por dos contundentes victorias en sus últimos amistosos: un 6-2 frente a Panamá y un ajustado 2-1 sobre Egipto.

Probables formaciones:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

MUNDIAL BRASIL

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Qatar y Suiza debutan en el Mundial con la mira puesta en arrancar con una victoria

Qatar y Suiza pondrán primera en la Copa del Mundo cuando se enfrenten este viernes en el San Francisco Bay Area Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo C. El encuentro comenzará a las 16.00, hora de Argentina, y marcará el inicio del camino para dos selecciones con realidades muy diferentes.

El conjunto catarí afronta apenas su segunda participación en una Copa del Mundo y buscará dar el golpe ante un rival con mayor experiencia internacional. Del otro lado estará Suiza, una selección que se ha consolidado como una de las más regulares del fútbol europeo durante la última década y que aspira a comenzar el torneo con el pie derecho.

QATAR

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Haití y Escocia protagonizan un duelo inédito en el Mundial 2026

Haití y Escocia cerrarán este sábado la primera jornada del Grupo C cuando se enfrenten desde las 22.00 (hora argentina) en el Gillette Stadium de Boston. El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo y tendrá un valor especial por tratarse de un enfrentamiento sin antecedentes.

Para el combinado haitiano, esta será apenas su segunda participación en una cita mundialista, una oportunidad histórica para seguir escribiendo páginas importantes en el fútbol de su país. Del otro lado estará Escocia, que intentará dejar atrás una extensa racha sin victorias en los Mundiales y comenzar su camino con una actuación convincente.

HAITI (1)

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