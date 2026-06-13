Día 3 del Mundial 2026: los partidos de este sábado y las últimas noticias de los equipos

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Final del partido

El pentacampeón empezó abajo en el resultado, pero reaccionó a tiempo de la mano de Vinicius Júnior y se llevó un punto que puede ser valioso en la definición de la zona.

Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles fueron anotados por Ismael Saibari para Marruecos a los 20 minutos del primer tiempo y Vinicius Júnior para Brasil a los 31 minutos.

En cuanto a las estadísticas, ambos equipos tuvieron una posesión del 50%, Brasil realizó 10 tiros al arco y Marruecos 14, mientras que los pases correctos fueron 439 para Brasil y 437 para Marruecos.

No se registraron tarjetas rojas durante el partido.

El próximo encuentro de Brasil será contra Haití el 19 de junio a las 21:30 horas en el estadio Filadelfia, mientras que Marruecos se enfrentará a Escocia el mismo día a las 19:00 horas en el estadio Boston.

Tras este partido, Brasil se posiciona 2° en la tabla del Grupo C, mientras que Marruecos ocupa el 1° lugar.