Día 3 del Mundial 2026: los partidos de este sábado y las últimas noticias de los equipos

El Mundial 2026 tuvo este sábado su primera jornada de súper acción. Después de dos tardes y noches marcadas por las tres inauguraciones y los debuts de las selecciones anfitrionas, llegó un día lleno de fútbol hasta la madrugada
Sigue desarrollándose el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de las selecciones que buscan la gloria máxima.
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