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13 de junio de 2026 - 00:35
Fùtbol.

Mundial 2026: Estados Unidos aplastó a Paraguay y arrancó con goleada

Estados Unidos debutó con una contundente victoria 4-1 ante Paraguay, dominó de principio a fin y se posicionó como líder del Grupo D en el Mundial 2026.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Goleada de Estados Unidos a Paraguay en el debut del Mundial 2026

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El conjunto norteamericano fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y dejó en claro sus aspiraciones en el certamen. La diferencia comenzó a marcarse temprano cuando un desafortunado gol en contra de Damián Bobadilla le permitió a los locales abrir el marcador y ganar tranquilidad para desarrollar su juego.

A partir de allí, Estados Unidos tomó el control absoluto de las acciones. Con presión alta, velocidad en ataque y una gran circulación de pelota, los anfitriones generaron múltiples situaciones de peligro y transformaron el partido en un monólogo futbolístico frente a un Paraguay que nunca logró encontrar respuestas.

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Los goles que marcaron la diferencia

El primer golpe llegó con el tanto en propia puerta de Damián Bobadilla, una acción que desacomodó rápidamente a Paraguay. Desde entonces, Estados Unidos manejó los tiempos del partido y construyó una actuación convincente tanto en lo colectivo como en lo individual.

La frutilla del postre llegó en tiempo de descuento. Cuando se jugaban 90+7 minutos, Giovanni Reyna coronó una noche perfecta con una definición de alta calidad. El mediocampista encontró espacio por el sector interno y, con un exquisito remate de tres dedos, colocó la pelota lejos del alcance del arquero paraguayo para establecer el definitivo 4-1.

El gol desató la euforia de los hinchas presentes en el SoFi Stadium y cerró una exhibición que ilusiona a todo Estados Unidos de cara a los próximos compromisos.

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Un debut que invita a soñar

Con este triunfo, Estados Unidos suma sus primeros tres puntos y se ubica en lo más alto del Grupo D. El equipo de Pochettino no solo ganó, sino que además mostró una identidad clara de juego, intensidad y contundencia ofensiva.

Por el lado de Paraguay, la derrota deja preocupaciones para Gustavo Alfaro, quien deberá ajustar varios aspectos de cara a los próximos encuentros si pretende mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

En el inicio del Mundial 2026, Estados Unidos dio un golpe sobre la mesa: ganó, gustó y goleó ante Paraguay para comenzar su camino con una actuación que ya da que hablar.

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