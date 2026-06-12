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12 de junio de 2026 - 18:14
Fútbol.

Mundial 2026: Canadá y Bosnia empataron en el debut del Grupo B

Bosnia se puso en ventaja en el primer tiempo, pero Canadá reaccionó cerca del final y logró igualar el partido en Toronto.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Canadá empató con Bosnia.

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El equipo europeo golpeó primero a los 20 minutos del primer tiempo. Bosnia mostró su poderío en la pelota parada y abrió el marcador tras un córner ejecutado por Ivan Baši. En la jugada, Sead Kolasinac desvió la pelota en el primer palo y Jovo Lukic apareció para definir de cabeza el 1-0 parcial.

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Canadá reaccionó en el final

El partido se mantuvo parejo y con momentos de ida y vuelta, hasta que Canadá encontró el empate en el tramo final. A los 78 minutos, Cyle Larin marcó el 1-1 con una gran definición de pierna derecha.

El delantero ingresó desde el banco y terminó siendo clave para que el equipo local rescatara un punto en su estreno mundialista. Su gol desató el festejo en Toronto y dejó abierto el panorama en el Grupo B.

Con este resultado, Canadá y Bosnia sumaron una unidad en el inicio de la Copa del Mundo. La primera fecha del grupo se completará este sábado, desde las 16, con el partido entre Suiza y Qatar.

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