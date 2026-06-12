Se cayeron Instagram y Facebook a nivel mundial: los motivos

Meta sufrió una caída en sus servicios alrededor de todo el mundo, la mañana de este viernes 12 de junio. Mediante X, miles de usuarios reportaron las múltiples fallas en Facebook e Instagram.

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En unas partes del mundo sacó a usuarios de sus cuentas, sin permitirles nuevamente ingresar, y en otros casos reportados, ambas páginas no permiten el ingreso a las sesiones o publicación de contenido.

Aún se desconocen los motivos, lo que provocó que miles de usuarios reportaron errores al iniciar sesión, dificultades para cargar publicaciones y mensajes que indicaban que la plataforma estaba experimentando problemas técnicos.

Las caídas más recordadas de Facebook en la historia

Octubre de 2021: la peor caída de Meta

Una de las interrupciones más graves ocurrió el 4 de octubre de 2021, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar durante aproximadamente seis horas. Posteriormente, Meta explicó que el problema se originó por cambios de configuración defectuosos en los routers que coordinan el tráfico entre sus centros de datos.

La caída afectó a miles de millones de usuarios y provocó pérdidas millonarias para la compañía.

Marzo de 2024: problemas de inicio de sesión

Otra caída significativa se produjo en marzo de 2024, cuando millones de usuarios fueron desconectados de Facebook e Instagram de forma inesperada. En esa ocasión, Meta atribuyó el incidente a un problema técnico que afectó sus servicios de autenticación.

Fallas recurrentes en años anteriores

A lo largo de la última década, Facebook también ha registrado interrupciones por mantenimiento, errores de programación y problemas relacionados con sus sistemas globales. Aunque la mayoría de estas incidencias se solucionan rápidamente, suelen generar un fuerte impacto debido a la enorme cantidad de usuarios que dependen de la plataforma.