Primer contacto diplomático entre Argentina y Brasil tras los dichos de Javier Milei contra Lula

La primera reunión diplomática luego de la escalada de tensión entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva concluyó sin avances concretos. El encuentro se llevó a cabo en Brasilia entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el embajador argentino en ese país, Daniel Raimondi.

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El encuentro fue un intento por encauzar el diálogo tras las declaraciones del Presidente argentino contra el mandatario brasileño durante su visita a San Pablo.

Según trascendió, la reunión se extendió por unos 40 minutos y ambas partes acordaron continuar las conversaciones en los próximos días, una vez que Vieira regrese de su viaje oficial a Perú.

El Gobierno de Lula mantiene su postura de exigir una disculpa pública de Milei por haber calificado al presidente brasileño como "ladrón" y "basura socialista" . Sin embargo, desde la Casa Rosada descartan que el mandatario argentino vaya a retractarse .

Durante la jornada, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, volvió a elevar el tono del conflicto al definir a Milei como "payaso" y minimizar sus críticas.

"No se le puede seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis", sostuvo el funcionario brasileño, quien además afirmó que "el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta".

Continúan las gestiones diplomáticas

Mientras se desarrollaba la reunión en Itamaraty, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, viajaba hacia Brasilia para informar sobre la situación. No se descartaba además un encuentro con Lula da Silva para analizar la evolución del conflicto.

El canciller Mauro Vieira, en tanto, participará este martes de la ceremonia de asunción presidencial en Perú, donde también estará presente Javier Milei, aunque hasta el momento no hay indicios de un posible encuentro entre ambos mandatarios.

Cruces que reavivan la tensión bilateral

La nueva disputa comenzó luego de que Milei viajara a San Pablo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzara duras críticas contra Lula.

En declaraciones posteriores, Vieira cuestionó el tono utilizado por el presidente argentino y sostuvo que sus expresiones constituyeron "una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño".

El reclamo de una disculpa no es nuevo. En 2024, Lula ya había condicionado un acercamiento con Milei a un pedido de perdón por las críticas recibidas. En aquella oportunidad, el presidente argentino respondió: "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?", ratificando su postura.

Pese al primer contacto diplomático, las diferencias entre ambos gobiernos persisten y, por el momento, no se vislumbra una solución inmediata al conflicto que volvió a tensar la relación entre Argentina y Brasil.