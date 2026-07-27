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27 de julio de 2026 - 17:33
Internacional

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral

Dos militares y dos civiles murieron en Bolivia tras caer a un pozo mientras se replegaban luego de enfrentar a ladrones de mineral en una mina. El Ejército confirmó el hecho.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral.&nbsp;

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral. 

Un grave incidente ocurrió el pasado domingo en el occidente de Bolivia, donde dos militares y dos civiles murieron tras caer a un pozo mientras se replegaban luego de enfrentarse a un grupo de presuntos ladrones de mineral dentro de una mina.

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El Ejército abrió una investigación interna para esclarecer la muerte de dos efectivos durante un operativo de seguridad en la Empresa Minera Huanuni, en Oruro. La Fiscalía también indaga el hecho, que dejó cuatro fallecidos, entre ellos dos trabajadores mineros.

Entre las víctimas se encuentran dos sargentos del Ejército boliviano y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, una compañía estatal ubicada en el departamento de Oruro, a unos 275 kilómetros al suroeste de La Paz. Durante el mismo operativo, un teniente resultó herido y fue evacuado a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió durante un patrullaje realizado en la madrugada del domingo, cuando las fuerzas de seguridad intentaron repeler a un grupo de presuntos ladrones de mineral que, según las primeras investigaciones, habría utilizado explosivos durante el intento de robo.

El comunicado del Ejército señala que "durante el posterior repliegue, personal militar y trabajadores de la empresa cayeron al interior de una bocamina". Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y buscan determinar si hubo uso de explosivos durante el incidente.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, manifestó que las circunstancias que rodearon el trágico episodio "deben ser esclarecidas mediante una investigación rigurosa". El funcionario remarcó la importancia de determinar con precisión cómo se desarrolló el operativo, qué factores provocaron la caída de los efectivos y trabajadores al interior de la bocamina, y si existieron elementos externos que contribuyeron al desenlace fatal.

En Bolivia, los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los denominados "ladrones de minerales" se repiten con frecuencia, especialmente en zonas de alta actividad minera. Según las autoridades, el fenómeno evolucionó desde pequeños robos ocasionales hacia operaciones más organizadas, con grupos que cuentan con armamento, logística y redes destinadas al traslado y comercialización ilegal del material extraído.

Los principales objetivos de estos grupos son yacimientos de estaño, zinc, plata y oro ubicados en el interior de los socavones.

Qué son los jukus en Bolivia

Los jukus en Bolivia son grupos dedicados al robo ilegal de minerales en centros mineros. El término proviene del quechua y se utiliza en el ámbito minero para referirse a personas que ingresan clandestinamente a los socavones para extraer mineral sin autorización.

Sus acciones suelen generar enfrentamientos con trabajadores mineros y fuerzas de seguridad, principalmente en regiones con alta actividad extractiva como Oruro y Potosí.

El fenómeno de los jukus representa un desafío para el sector minero boliviano por las pérdidas económicas, los riesgos para la seguridad dentro de las minas y los conflictos que provoca entre comunidades, cooperativas, empresas estatales y fuerzas del orden.

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