Bodegas, buena comida y precios accesibles: por qué Tarija atrae cada vez más turistas

Cada vez son más los argentinos que eligen Tarija para una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas. La ciudad boliviana, ubicada en el sur del país, se consolidó como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región gracias a una combinación difícil de igualar: bodegas, buena gastronomía, paisajes, hotelería para todos los presupuestos y precios que suelen resultar convenientes para los argentinos .

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Además, la cercanía con el norte argentino permite organizar el viaje sin recorrer grandes distancias, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan cambiar de aire sin alejarse demasiado de casa.

La forma más utilizada por los turistas del NOA es viajar hasta Aguas Blancas (Salta) , cruzar la frontera hacia Bermejo y desde allí continuar por carretera hasta Tarija.

Desde San Salvador de Jujuy el viaje hasta Aguas Blancas demanda alrededor de cinco horas por ruta, mientras que desde Salta capital son cerca de cuatro horas. Una vez realizados los trámites migratorios y cruzado el río Bermejo, el trayecto entre Bermejo y Tarija lleva aproximadamente tres horas por una ruta completamente asfaltada. En total, el recorrido suele demandar entre 6 y 8 horas , dependiendo del punto de partida y del tiempo de espera en el paso fronterizo.

Para ingresar a Bolivia es indispensable llevar la documentación vigente y cumplir con los controles migratorios correspondientes.

Frontera Argentina Bolivia.

La Ruta del Vino, uno de sus grandes atractivos

Si hay algo que distingue a Tarija es su producción vitivinícola. La región alberga algunos de los viñedos más altos del mundo y se convirtió en un destino ideal para quienes disfrutan del enoturismo.

En el Valle de la Concepción, a pocos kilómetros del centro de la ciudad, se encuentran bodegas reconocidas como Campos de Solana, Kohlberg, Aranjuez y Casa Real, donde se ofrecen visitas guiadas, degustaciones y recorridos para conocer el proceso de elaboración de vinos y singani, la bebida emblemática de Bolivia.

La mayoría de estos establecimientos cuenta además con restaurantes y espacios al aire libre que permiten disfrutar del paisaje de los viñedos.

Castillo Azul de Tarija, Bolivia.

Una ciudad para recorrer caminando

El casco histórico de Tarija conserva un marcado estilo colonial y puede recorrerse a pie.

La Plaza Luis de Fuentes, la Casa Dorada, el Mercado Central, los cafés, las peñas y las calles arboladas forman parte del circuito más elegido por quienes visitan la ciudad.

Durante la noche, la gastronomía cobra protagonismo con restaurantes, bares y locales donde se pueden probar platos tradicionales como el saice tarijeño, empanadas, carnes a la parrilla y una amplia variedad de vinos de producción local.

Tarija, Bolivia.

Hoteles para todos los presupuestos

Otro de los puntos fuertes de Tarija es su infraestructura turística. La ciudad ofrece desde hostales y alojamientos familiares hasta hoteles de cuatro y cinco estrellas, además de departamentos temporarios y cabañas en los alrededores. Esa diversidad permite adaptar el viaje a distintos presupuestos, tanto para quienes buscan una escapada económica como para quienes prefieren una experiencia más exclusiva.

Un clima agradable durante gran parte del año

Tarija posee un clima templado que la diferencia de otras regiones de Bolivia.

Durante el invierno los días suelen ser soleados y agradables, con mañanas y noches frescas, mientras que la primavera y el otoño son considerados por muchos como las mejores épocas para recorrer la ciudad y visitar las bodegas. En verano predominan las temperaturas cálidas y pueden registrarse lluvias con mayor frecuencia.

¿Por qué cada vez más argentinos la eligen?

La cercanía con el norte argentino, la posibilidad de llegar en pocas horas, la calidad de sus vinos, la gastronomía regional y una oferta turística variada hacen que Tarija gane cada vez más protagonismo entre los viajeros de Jujuy y Salta.

Ya sea para una escapada de fin de semana, unas vacaciones de invierno o un viaje gastronómico, la ciudad boliviana ofrece una combinación de naturaleza, cultura y enoturismo que la posiciona como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan cruzar la frontera y descubrir una experiencia diferente.