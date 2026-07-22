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22 de julio de 2026 - 13:22
Alerta.

¿Qué pasa en la frontera con Bolivia? Tarija declaró la emergencia por los incendios forestales

El departamento boliviano, limítrofe con Argentina, enfrenta múltiples focos de incendio. El viento, la falta de agua y de combustible complican el combate al fuego.

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La medida busca agilizar la disponibilidad de recursos económicos, técnicos y humanos para fortalecer el combate contra los incendios y asistir a los municipios afectados. Tarija es uno de los departamentos bolivianos ubicados en la frontera con Argentina y mantiene un intenso vínculo con la zona de Aguas Blancas, en Salta.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, explicó que la declaración de emergencia permitirá acelerar la movilización de recursos pese a la complicada situación financiera que atraviesa el departamento. "No vamos a escatimar esfuerzos. Sabemos que estamos en una situación económica crítica, pero el departamento requiere decisiones valientes para acompañar a nuestros municipios y fortalecer las tareas de combate al fuego", sostuvo la autoridad.

El fuego avanza y las condiciones dificultan el combate

Además de Tarija, el departamento de Santa Cruz también registra importantes focos de incendio. Uno de los principales se encuentra en el Parque Nacional Otuquis, donde ya fueron afectadas más de 2.500 hectáreas, además de otros incendios en los municipios de Pailón, Porongo y San Matías.

Las autoridades bolivianas advirtieron que las tareas para contener las llamas se ven limitadas por la escasez de agua y diésel, un recurso indispensable para el funcionamiento de los vehículos y equipos que participan en los operativos.

En Tarija, los incendios comenzaron el viernes y se extendieron durante el fin de semana impulsados por las intensas ráfagas de viento. Las llamas afectaron comunidades rurales del municipio de San Lorenzo y también alcanzaron áreas cercanas a la capital departamental. Aunque algunos focos lograron ser controlados, durante las últimas horas aparecieron nuevos incendios en sectores próximos a la ciudad, como Pinos Sud y Sella.

El alcalde de Tarija, Jhonny Torrez, manifestó su preocupación por la cantidad de focos registrados casi al mismo tiempo y pidió profundizar las investigaciones sobre el origen de los incendios.

Fuente: https://incendios.fan-bo.org/Satrifo/mapa-interactivo/&nbsp;

Fuente: https://incendios.fan-bo.org/Satrifo/mapa-interactivo/

Una temporada crítica para Bolivia

Bolivia atraviesa entre julio y octubre el período de mayor riesgo de incendios forestales, cuando coinciden la sequía, los fuertes vientos y las quemas agrícolas utilizadas para preparar campos de cultivo. Las autoridades nacionales iniciaron investigaciones para determinar si algunos de los incendios fueron provocados por los llamados "chaqueos", una práctica tradicional de quema de vegetación para habilitar tierras productivas.

El país todavía arrastra las consecuencias de la histórica temporada de incendios de 2024, cuando se quemaron 12,6 millones de hectáreas, la mayor superficie afectada de la que se tenga registro en Bolivia. Especialistas atribuyen la reiteración de estos episodios no solo a las quemas agrícolas, sino también a la expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación y otras actividades ilegales que favorecen la propagación del fuego.

Mientras continúan las tareas para controlar los distintos focos, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las zonas afectadas y no descartan que la situación pueda agravarse si persisten los fuertes vientos previstos para los próximos días.

Se detectaron 3722 focos de calor en las &uacute;ltimas 24 horas, que comprende del 21 al 22 de julio de 2026

Se detectaron 3722 focos de calor en las últimas 24 horas, que comprende del 21 al 22 de julio de 2026

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