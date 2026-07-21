Una argentina reveló cómo es trabajar en Shein desde China y mostró el detrás de la empresa.

El reconocido gigante del comercio electrónico y la industria de la moda , Shein , acostumbra estar en el centro de la atención por la enorme cantidad de pedidos que distribuye alrededor del mundo. Sin embargo, pocas veces salen a la luz imágenes o relatos que permitan conocer cómo funciona la empresa puertas adentro .

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En los últimos días, una joven argentina ganó gran repercusión en las redes sociales luego de compartir fragmentos de su rutina laboral dentro de la compañía internacional . Sus publicaciones mostraron aspectos poco conocidos del trabajo diario en la firma y despertaron sorpresa entre miles de usuarios.

La figura central de esta historia es Sol Zarubin , una influencer y generadora de contenido que, a través de su perfil de TikTok (@sollzaru_bin) , suele mostrar distintas vivencias y momentos de su vida fuera del país.

En esta ocasión, la joven optó por registrar con la cámara de su celular cómo transcurre su jornada laboral dentro de la compañía. El video recorre cada etapa de un día intenso pero entretenido , desde su llegada a las instalaciones principales hasta el cierre de las grabaciones.

“Ya llegué. Quiero mostrar mi look muy rápidamente antes de entrar. Estoy un poco atrasada”, comentó Sol al comienzo del video, mientras llegaba a las instalaciones de la compañía y relataba la situación con espontaneidad.

@sollzaru_bin Parte 1 / Vlog acompáñame a un día de trabajo paraSHEIN en China sonido original - Sol katja

“Me dieron el cosito de la entrada. Llegamos, piso 7. Estamos yendo a otra área de maquillaje. Pintó bajar dos pisos por escalera porque venía a estar en el piso 5. Bueno, comenzaron a prepararme”, explicó luego la joven, mostrando el ritmo acelerado y la organización que forman parte de la rutina dentro de las oficinas de la empresa.

La razón detrás de su especial entusiasmo tenía que ver con que ese día estaba enfocado en la producción de contenido para un próximo lanzamiento dentro del sector de belleza, una categoría que despierta particularmente su interés.

“Make-up y pelo. Me tiene muy emocionado este trabajo porque es de cosméticos. Y es algo que me encanta hacer. Lo disfruto muchísimo. Bueno, ultimando detalles. Ya conocí los productos”, expresó mientras el equipo de profesionales de estilismo trabajaba en su imagen frente a los espejos iluminados del estudio.

@sollzaru_bin Vlog/ Parte 2 trabajando para SHEIN en China *cuando llega el momento CENA es espectacular* sonido original - Sol katja

El momento que más llamó la atención del contenido apareció cuando la creadora digital mostró cuál era la propuesta estética de la campaña en la que estaba trabajando. “Son productos de las chicas superpoderosas. Me encanta. Hoy voy a hacer una. Acá usan muchos voluminizadores para voluminizar el pelo. Ah, me pusieron voluminos también”, contó entre risas mientras observaba el cambio de imagen que le habían realizado para la sesión de fotos.

Además, la joven decidió aprovechar la oportunidad para exhibir parte de las grandes instalaciones de la empresa y explicar cómo se organizan las pausas dentro de un entorno donde las jornadas de producción tienen un ritmo intenso.

“Hay como varios sets. Acá tenés un set. Acá hay otro. Y yo estoy allá. Bueno, llegó la hora del almuerzo. Siempre me dan una hora, pero hoy me dieron 30 minutos”, relató con algo de resignación, aunque siempre manteniendo una actitud positiva y cercana mientras continuaba registrando su experiencia.

En el apartado de comentarios, los usuarios expresaron de inmediato su sorpresa y también cierta admiración por el trabajo que realiza la creadora de contenido. “Qué sueño trabajar rodeada de cosméticos y encima con una colección de Las Chicas Superpoderosas, me muero”, escribió una seguidora, visiblemente entusiasmada con la situación.

Por otro lado, varios usuarios pusieron el foco en la intensidad de la rutina dentro de la compañía asiática y en la velocidad de producción. “Media hora para comer es poquísimo, se nota que en esos sets se trabaja a mil por hora”, comentó una persona, mientras que otros aprovecharon para pedir conocer el resultado definitivo de la sesión de fotos.

“Queremos ver cómo quedaron las fotos finales de la campaña”, expresaron desde las redes, demostrando interés por el detrás de escena, el proceso creativo y el producto terminado.