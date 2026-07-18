Sabores del Mundo llega al Cabildo de Jujuy: qué países participarán y cuándo será

Los aromas, los sabores y las tradiciones de distintos rincones del planeta volverán a reunirse en la capital jujeña con una nueva edición de Sabores del Mundo, el encuentro de colectividades extranjeras que se realizará este sábado 18 de julio, de 12 a 20, en la Plaza de las Batallas del Cabildo de Jujuy.

La propuesta reunirá a 14 colectividades, que ofrecerán comidas típicas, música y expresiones culturales para que vecinos y turistas puedan recorrer diferentes países sin salir de la provincia. La entrada será libre y gratuita.

Qué países participarán este sábado 18 de julio En esta edición estarán representados los siguientes países:

Armenia

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Corea

India

Italia

Japón

México

Paraguay

Perú

Rusia

Venezuela Cada stand ofrecerá platos tradicionales y propuestas culturales propias de cada comunidad, en un recorrido que incluirá sabores de América Latina, Europa y Asia. Además de la gastronomía, durante toda la jornada habrá presentaciones musicales y actividades culturales que reflejarán las costumbres de cada colectividad.

Cabe mencionar que con el paso de los años, Sabores del Mundo se consolidó como una de las propuestas multiculturales más convocantes de la provincia. El encuentro es organizado por la Asociación de Colectividades Extranjeras en Jujuy, presidida por Ana Aja Gual, y en cada edición reúne a cientos de familias que disfrutan de una jornada donde la gastronomía, la música y la diversidad cultural son las protagonistas. Cuándo y dónde será Sabores del Mundo Fecha: sábado 18 de julio.

sábado 18 de julio. Horario: de 12 a 20.

de 12 a 20. Lugar: Plaza de las Batallas, Cabildo de Jujuy.

Plaza de las Batallas, Cabildo de Jujuy. Entrada: libre y gratuita. Sabores del Mundo llega al Cabildo de Jujuy

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