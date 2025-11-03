lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 07:08
Preparativos.

Se viene el encuentro de Colectividades

El esperado encuentro de Colectividades se realizará en el Cabildo de Jujuy, reuniendo colectividades para celebrar la diversidad cultural y gastronómica de la región.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Se viene el encuentro de Colectividades

Se viene el encuentro de Colectividades

Se realizará en Jujuy el esperado encuentro de Colectividades "Sabores del Mundo", que reunirá a distintas colectividades en una jornada dedicada a la diversidad cultural y gastronómica. El evento tendrá lugar en el Cabildo de Jujuy. Los referentes del Rotary Club Jujuy, brindarán detalles en una rueda de prensa prevista para el lunes, anunciando las actividades que se desarrollarán en el histórico Cabildo.

Lee además
Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos
Interior.

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos
Incendio de gran escala afecta a los galpones del sector ZOFRI en Iquique video
Urgente.

Zofri en llamas: suspenden clases y cierran galpones tras grave incendio en Iquique

Países participantes

Entre los países que tendrán participación están Italia, España, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Venezuela, entre otros. Cada una de estas colectividades presentará no solo su gastronomía típica, sino también música, danzas y artesanías representativas de sus culturas.

Este encuentro se suma a una tradición que en los últimos años ha ido consolidándose en la provincia. En abril de 2025, se realizó el 5.º encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Multiespacio de barrio Chijra, con la organización conjunta de las colectividades y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Allí, comunidades extranjeras celebraron la fundación de la ciudad mostrando sus costumbres a través de comidas típicas y danzas.

Encuentro gastronómico y cultural de colectividades
Encuentro gastronómico y cultural de colectividades

Encuentro gastronómico y cultural de colectividades

Asimismo, en noviembre de 2024, el IV Encuentro de Colectividades tuvo lugar en el Complejo Mariano Moreno, con la participación de 11 países que ofrecieron un amplio programa cultural y gastronómico, consolidando este evento como un espacio para el intercambio y la integración cultural en Jujuy.

El encuentro de 2025 promete seguir esta línea, creando un espacio de convivencia multicultural donde los jujeños puedan conocer y disfrutar la riqueza de las tradiciones extranjeras presentes en la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Zofri en llamas: suspenden clases y cierran galpones tras grave incendio en Iquique

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Palpalá: horarios y zona afectadas

Alerta tránsito: no se puede circular por calle San Martín desde Lamadrid por cortes

Lo que se lee ahora
El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos
Educación.

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel