Se viene el encuentro de Colectividades

Se realizará en Jujuy el esperado encuentro de Colectividades "Sabores del Mundo", que reunirá a distintas colectividades en una jornada dedicada a la diversidad cultural y gastronómica. El evento tendrá lugar en el Cabildo de Jujuy. Los referentes del Rotary Club Jujuy, brindarán detalles en una rueda de prensa prevista para el lunes, anunciando las actividades que se desarrollarán en el histórico Cabildo.

Países participantes Entre los países que tendrán participación están Italia, España, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Venezuela, entre otros. Cada una de estas colectividades presentará no solo su gastronomía típica, sino también música, danzas y artesanías representativas de sus culturas.

Este encuentro se suma a una tradición que en los últimos años ha ido consolidándose en la provincia. En abril de 2025, se realizó el 5.º encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Multiespacio de barrio Chijra, con la organización conjunta de las colectividades y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Allí, comunidades extranjeras celebraron la fundación de la ciudad mostrando sus costumbres a través de comidas típicas y danzas.

Encuentro gastronómico y cultural de colectividades Encuentro gastronómico y cultural de colectividades Asimismo, en noviembre de 2024, el IV Encuentro de Colectividades tuvo lugar en el Complejo Mariano Moreno, con la participación de 11 países que ofrecieron un amplio programa cultural y gastronómico, consolidando este evento como un espacio para el intercambio y la integración cultural en Jujuy.

El encuentro de 2025 promete seguir esta línea, creando un espacio de convivencia multicultural donde los jujeños puedan conocer y disfrutar la riqueza de las tradiciones extranjeras presentes en la provincia.

