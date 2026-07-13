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13 de julio de 2026 - 17:12
Sociedad.

Así fue la cábala viral de una hincha argentina para superar los nervios frente a Suiza

Una mujer decidió mantenerse ocupada limpiando la cocina para evitar la tensión del encuentro de Argentina vs. Suiza. El video fue furor en TikTok.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así fue la cábala viral de una hincha argentina para superar los nervios frente a Suiza.

Así fue la cábala viral de una hincha argentina para superar los nervios frente a Suiza.

Los encuentros de la Selección argentina suelen despertar una enorme pasión entre los hinchas, aunque una familia protagonizó una situación muy llamativa al intentar sobrellevar la tensión durante el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, lo que la llevó a ser viral en redes sociales.

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A través de su cuenta de TikTok, el usuario identificado como @leonardogonzale1084 compartió imágenes del momento en que sus familiares seguían el partido desde su hogar, pero una particular escena terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas.

Una cábala que te mantiene lejos del partido

Mientras los demás integrantes de la familia seguían atentos cada jugada del partido frente al televisor, la madre del autor del video eligió mantenerse ocupada realizando una tarea doméstica: limpiar las paredes de la cocina.

Con un paño en sus manos y enfocada por completo en esa actividad, evitó quedarse mirando el encuentro de forma permanente, buscando así calmar los nervios y la tensión que le provocaba el desarrollo del partido. “Te das cuenta que mi mamá está nerviosa porque...”, escribió el usuario al acompañar las imágenes, dejando que la particular situación se explicara por sí misma.

El video tuvo una gran repercusión en TikTok y se difundió masivamente en poco tiempo: hasta el momento, reunió más de 1,5 millones de visualizaciones y cerca de 173.000 “me gusta”.

En la sección de comentarios, numerosos usuarios reaccionaron con gracia ante la situación, mientras que otros aprovecharon para compartir que ellos también tienen sus propias cábalas o rituales a la hora de ver los partidos.

¿No se quiere poner nerviosa en mi casa?“, ”Mi cábala es no mirar el partido, me acerqué por una razón mínima y Suiza hizo el gol", “Yo también, 48 años, y hay lugares que solo se limpian cada 4 años” y “Mi cábala es no usar nadaa qué sea de Argentina, ayer emocionada me puse la remera de Argentina y metió gol Suiza, en ningún partido use nada”, son algunos de los mensajes.

Finalmente, los nervios quedaron atrás y dieron lugar a la alegría. La Selección argentina se impuso por 3-1 ante Suiza en el alargue, consiguió el pasaje a las semifinales del Mundial 2026 y la protagonista del video pudo abandonar la tarea de limpieza para unirse al festejo con sus seres queridos.

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