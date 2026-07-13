Galletitas de coco y almendra: la receta fácil y rica para quienes evitan el gluten

Las galletitas de coco y almendras brindan un aporte nutricional vital gracias a la presencia de grasas beneficiosas para el organismo, fibra , proteínas de origen vegetal, vitaminas del complejo B , vitamina E y minerales esenciales como el magnesio y el calcio . Se trata de una receta ideal para quienes buscan un equilibrio entre sabor y nutrición.

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Además de sus propiedades, representan una alternativa sencilla y accesible para preparar en el hogar, especialmente recomendada para quienes siguen planes alimentarios particulares , como las personas celíacas o aquellas que prefieren consumir productos libres de gluten .

Este postre ofrece la posibilidad de darse un gusto dulce de manera simple, sin requerir una elaboración compleja y manteniendo el equilibrio con los requerimientos alimenticios .

Galletas de coco y almendra sin gluten y sin hornoIngredientes

1 taza de coco rallado sin azúcar

1 taza de harina de almendra

1/4 de taza de miel de abeja o jarabe de agave (ajusta al gusto)

2 cucharadas de aceite de coco derretido

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Opcionales

2 cucharadas de chispas de chocolate sin gluten

Ralladura de limón o naranja al gusto

Preparación

Preparación de los ingredientes secos : En un recipiente amplio, colocar el coco rallado junto con la harina de almendras y una pizca de sal, e integrar bien todos los componentes.

: En un recipiente amplio, colocar el junto con la y una pizca de sal, e integrar bien todos los componentes. Incorporación de los elementos líquidos : Sumar la miel (o el endulzante elegido), el aceite de coco previamente derretido y la esencia de vainilla . Revolver hasta lograr una mezcla uniforme y con textura de masa.

: Sumar la (o el endulzante elegido), el previamente derretido y la . Revolver hasta lograr una y con textura de masa. Incorporación de complementos: De manera opcional, puedes sumar chips de chocolate o agregar un toque de ralladura de algún cítrico para aportar más sabor.

Dar forma a las galletitas : Retira pequeñas cantidades de la preparación, forma porciones redondeadas con las manos y, si lo prefieres, presiónalas suavemente para obtener la apariencia característica de una galleta.

: Retira pequeñas cantidades de la preparación, forma porciones redondeadas con las manos y, si lo prefieres, presiónalas suavemente para obtener la de una galleta. Enfriado de la preparación : Distribuye las galletas sobre una bandeja cubierta con papel encerado y llévalas a la heladera durante al menos una hora, hasta que adquieran una consistencia más firme .

: Distribuye las galletas sobre una bandeja cubierta con y llévalas a la durante al menos una hora, hasta que adquieran una . Estas galletitas pueden mantenerse en buen estado durante varios días si se guardan en la heladera. Además, son una preparación libre de gluten y no necesitan pasar por el horno para su elaboración.

¿Por qué algunas personas deben evitar el gluten?

Existen personas que no pueden incorporar gluten en su alimentación debido a distintos trastornos o reacciones del organismo, como la celiaquía, la sensibilidad al gluten sin diagnóstico de celiaquía o la alergia al trigo.

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune en la que la ingesta de gluten provoca lesiones en el intestino delgado, dificultando la correcta absorción de nutrientes y pudiendo generar manifestaciones como molestias abdominales, diarrea, cansancio y disminución de peso.

En las personas con sensibilidad al gluten no celíaca pueden aparecer síntomas parecidos a los de la celiaquía, aunque en este caso no se produce una lesión en el intestino.

Por otro lado, la alergia al trigo ocurre cuando el sistema de defensas del organismo identifica como una amenaza determinadas proteínas presentes en el trigo y desencadena una respuesta alérgica.

Debido a estas condiciones, quienes presentan alguno de estos trastornos deben eliminar o restringir el consumo de gluten dentro de su alimentación habitual.

Ideas para reinventar tus postres sin gluten

Probá incorporar distintas opciones de harinas sin gluten , como las elaboradas a partir de almendras , arroz, coco, avena certificada o garbanzos, para variar las preparaciones.

, como las elaboradas a partir de , arroz, coco, avena certificada o garbanzos, para variar las preparaciones. En lugar de utilizar las clásicas galletitas, podés optar por frutos secos , semillas o combinaciones de estos ingredientes procesados para crear bases de tartas y pays .

, semillas o combinaciones de estos ingredientes procesados para crear bases de . Sumá frutas en diferentes formatos, ya sean frescas, secas o ralladas, para aportar dulzor natural, humedad y una textura diferente a panes y productos de pastelería.

Reemplazá el azúcar refinado por alternativas como miel, dátiles, banana madura o sirope de agave para endulzar las recetas de una manera distinta.

por alternativas como miel, dátiles, banana madura o sirope de agave para endulzar las recetas de una manera distinta. Incorporá condimentos y aromas naturales como canela, esencia de vainilla, cardamomo o piel de cítricos para realzar el perfume y el sabor de las preparaciones.

como canela, esencia de vainilla, cardamomo o piel de cítricos para realzar el perfume y el sabor de las preparaciones. Incorporá alternativas de postres que no necesitan cocción , como trufas caseras, barras nutritivas o preparaciones cremosas a base de palta y cacao .

, como trufas caseras, barras nutritivas o preparaciones cremosas a base de . Elegí bebidas vegetales como las de almendras, coco o soja para elaborar opciones aptas para quienes buscan evitar los lácteos y mantener una alimentación sin gluten .

como las de almendras, coco o soja para elaborar opciones aptas para quienes buscan evitar los lácteos y mantener una . Completá las preparaciones con toppings diferentes, como semillas de chía, amaranto inflado, coco rallado o cacao en polvo, para sumar textura, presentación y un sabor especial.

¿Cómo saber si soy intolerante al gluten?

La aparición de determinadas señales en el organismo puede estar relacionada con una dificultad para procesar el gluten o con un posible cuadro de enfermedad celíaca.

Si estas manifestaciones se repiten de manera habitual o interfieren con las actividades cotidianas, es aconsejable realizar una consulta médica. Entre los síntomas más frecuentes se destacan:

Molestias abdominales recurrentes o sensación de hinchazón luego de consumir productos elaborados con trigo, cebada o centeno.

recurrentes o sensación de hinchazón luego de consumir productos elaborados con trigo, cebada o centeno. Alteraciones digestivas como episodios de diarrea, constipación o modificaciones en el funcionamiento intestinal sin una explicación evidente.

como episodios de diarrea, constipación o modificaciones en el funcionamiento intestinal sin una explicación evidente. Cansancio prolongado , falta de energía o una sensación de agotamiento que permanece durante el tiempo.

, falta de energía o una sensación de agotamiento que permanece durante el tiempo. Descenso de peso que ocurre sin haber realizado cambios intencionales en la alimentación o en los hábitos diarios.

que ocurre sin haber realizado cambios intencionales en la alimentación o en los hábitos diarios. Aparición de lesiones o irritaciones en la piel , especialmente cuando se mantienen en el tiempo o generan picazón.

, especialmente cuando se mantienen en el tiempo o generan picazón. Episodios frecuentes de cefaleas o migrañas que aparecen de manera recurrente.