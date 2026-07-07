Guiso de lentejas: la receta casera ideal para combatir el frío y disfrutar un clásico argentino.

Ideal para los días más fríos del invierno , el guiso de lentejas es una receta abundante y reconfortante que se destaca por su intenso sabor y por el calor que aporta en cada plato, razones por las que se ha convertido en un clásico infaltable en hogares de distintas partes del mundo.

Además de destacarse por su sabor y por lo sencillo que resulta elaborarlo, este plato aporta un importante valor nutricional , ya que ofrece una gran cantidad de proteínas , fibra y vitaminas esenciales.

Aunque su origen se encuentra en la gastronomía española , con el paso de los años esta preparación fue incorporándose a distintas tradiciones culinarias y adoptando variantes propias en cada lugar. En Argentina , por ejemplo, el guiso de lentejas ocupa un lugar central dentro de la cocina hogareña y suele ser uno de los platos más elegidos durante la temporada invernal .

Lo habitual es que esta preparación reúna distintos tipos de carne, vegetales y, como ingrediente principal, las lentejas . Sin embargo, cada hogar le imprime su propio estilo : hay quienes incorporan chorizo para aportar un sabor más intenso y levemente picante, mientras que otros eligen panceta para conseguir un gusto más profundo.

Receta de guiso de lentejas

El guiso de lentejas es un plato muy completo, ya que reúne legumbres, verduras y carnes en una única preparación. Su elaboración suele comenzar con un sofrito de cebolla, ajo, morrón y tomate, una combinación que constituye la base de sabores y aromas del guiso.

Una vez que las lentejas fueron hidratadas previamente, se añaden al sofrito junto con chorizo, panceta y, según la variante de la receta, carne vacuna o carne de cerdo. Luego, la preparación se cocina a fuego lento hasta que todos los ingredientes alcancen una textura tierna y los sabores se integren por completo.

Tiempo de preparación

La elaboración de este guiso de lentejas demanda alrededor de dos horas de principio a fin. De ese tiempo, unos diez minutos se destinan a acondicionar los ingredientes y otros diez a preparar el sofrito.

Después de ese paso, las lentejas se cocinan a fuego bajo junto con el resto de los ingredientes durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos, el tiempo necesario para que todos los sabores se fusionen y la preparación alcance su mejor resultado.

Ingredientes

2 tazas de lentejas, previamente remojadas durante al menos 4 horas.

1 chorizo colorado, cortado en rodajas.

150 gr de panceta, cortada en cubos.

1 cebolla grande, picada.

2 dientes de ajo, picados.

1 pimiento rojo, cortado en cubos.

1 lata de tomate triturado (400 gr).

1 litro de caldo de verduras o carne.

2 hojas de laurel.

Sal y pimienta al gusto.

Aceite de oliva.

Cómo hacer guiso de lentejas, paso a paso

Vierte un chorrito de aceite de oliva en una olla amplia y, una vez caliente, incorpora la cebolla , el ajo y el morrón . Cocina los vegetales hasta que la cebolla adquiera un aspecto transparente .

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junto con la y deja que se cocinen durante algunos minutos, hasta que ambos ingredientes se . Añade las lentejas previamente escurridas y mezcla cuidadosamente para que todos los ingredientes queden bien integrados .

y mezcla cuidadosamente para que todos los ingredientes queden . Incorpora el tomate procesado y el caldo a la preparación. Agrega las hojas de laurel y ajusta el sabor con sal y pimienta según tu gusto.