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1 de julio de 2026 - 16:36
Sociedad.

Berenjenas a la napolitana: una receta simple y sabrosa para disfrutar este clásico italiano

La combinación de la textura de la berenjena, la acidez del tomate y el gratinado dorado del queso te ofrece un plato ideal para almuerzos o cenas livianas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Berenjenas a la napolitana: una receta simple y sabrosa para disfrutar este clásico italiano.

Berenjenas a la napolitana: una receta simple y sabrosa para disfrutar este clásico italiano.

Si tenés berenjenas en la heladera y no sabés bien cómo aprovecharlas, una alternativa muy sabrosa es animarte a preparar unas berenjenas a la napolitana, una receta única para sorprender en la mesa. Este nombre seguramente te resulte familiar por la tradicional milanesa napolitana, un plato típico argentino.

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Se trata de una milanesa —generalmente de carne— que se termina en el horno y se cubre como si fuera una pizza, con salsa de tomate y queso mozzarella. En esta versión vamos a reemplazar la tradicional milanesa de carne por rodajas de berenjena, que pueden empanarse y freírse o bien cocinarse con un poco de aceite para lograr una preparación más liviana y con menos calorías.

Berenjenas a la napolitana.

Una vez listas cada una de las láminas de la verdura, se disponen en una fuente apta para horno y se cubren con una generosa capa de salsa de tomate y un queso que se derrita fácilmente.

El resultado es un plato lleno de matices de la cocina italiana, muy sencillo de hacer en el hogar. Una alternativa práctica, saludable y apta para quienes llevan una dieta vegetariana, ideal para una comida o cena liviana, elaborada con ingredientes frescos y un sabor muy intenso.

Una receta fácil y riquísima para cocinar esta verdura al estilo italiano.

Receta de berenjena a la napolitana

Las berenjenas a la napolitana son una preparación en la que la verdura se corta en láminas longitudinales y se cocina frita, para luego ser cubierta con salsa de tomate casera, pan rallado y queso, y terminar con un paso de horno que las gratina. El secreto de esta receta está en la fritura inicial y en el gratinado final, dos procesos que realzan la textura y potencian el sabor de esta hortaliza nutritiva.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 400 g de salsa de tomate
  • 100 g de pan rallado
  • 100 g de queso rallado (parmesano o mozzarella)
  • Aceite de oliva
  • Sal
Berenjenas a la milanesa, una receta fácil con sabor italiano.

Cómo hacer berenjena a la napolitana, paso a paso

  • Limpia bien las berenjenas y córtalas longitudinalmente en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
  • Añade sal sobre cada lámina y deja reposar unos 10 minutos para reducir su posible sabor amargo. Luego sécalas cuidadosamente con papel de cocina.
  • Finalmente, cocínalas en aceite caliente hasta que se doren de ambos lados. Una vez listas, colócalas sobre papel absorbente para retirar el excedente de aceite y lograr una preparación más liviana, sin exceso de grasa.
  • Extiende una fina capa de salsa de tomate en la base de una fuente apta para horno.
  • Distribuye una primera tanda de berenjenas, cúbrelas nuevamente con salsa de tomate, espolvorea pan rallado y agrega queso por encima.
Una delicia con mucho sabor italiano y extremadamente fácil de preparar en casa.
  • Repite la secuencia de capas hasta agotar los ingredientes, asegurándote de cerrar la preparación con una última capa de pan rallado y queso.
  • Introduce la fuente en un horno previamente calentado a 200 °C y cocina durante unos 15 minutos, hasta que la superficie quede gratinada, dorada y con burbujeo.
  • Retira y sirve en caliente, ya sea directamente desde la fuente o en porciones individuales.

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