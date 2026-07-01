Berenjenas a la napolitana: una receta simple y sabrosa para disfrutar este clásico italiano.

Si tenés berenjenas en la heladera y no sabés bien cómo aprovecharlas, una alternativa muy sabrosa es animarte a preparar unas berenjenas a la napolitana, una receta única para sorprender en la mesa. Este nombre seguramente te resulte familiar por la tradicional milanesa napolitana, un plato típico argentino.

Se trata de una milanesa —generalmente de carne— que se termina en el horno y se cubre como si fuera una pizza, con salsa de tomate y queso mozzarella. En esta versión vamos a reemplazar la tradicional milanesa de carne por rodajas de berenjena, que pueden empanarse y freírse o bien cocinarse con un poco de aceite para lograr una preparación más liviana y con menos calorías.

Berenjenas a la napolitana. Una vez listas cada una de las láminas de la verdura, se disponen en una fuente apta para horno y se cubren con una generosa capa de salsa de tomate y un queso que se derrita fácilmente.

El resultado es un plato lleno de matices de la cocina italiana, muy sencillo de hacer en el hogar. Una alternativa práctica, saludable y apta para quienes llevan una dieta vegetariana, ideal para una comida o cena liviana, elaborada con ingredientes frescos y un sabor muy intenso.

Una receta fácil y riquísima para cocinar esta verdura al estilo italiano. Receta de berenjena a la napolitana Las berenjenas a la napolitana son una preparación en la que la verdura se corta en láminas longitudinales y se cocina frita, para luego ser cubierta con salsa de tomate casera, pan rallado y queso, y terminar con un paso de horno que las gratina. El secreto de esta receta está en la fritura inicial y en el gratinado final, dos procesos que realzan la textura y potencian el sabor de esta hortaliza nutritiva. Tiempo de preparación Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos

Ingredientes 2 berenjenas grandes

400 g de salsa de tomate

100 g de pan rallado

100 g de queso rallado (parmesano o mozzarella)

Aceite de oliva

Sal Berenjenas a la milanesa, una receta fácil con sabor italiano. Cómo hacer berenjena a la napolitana, paso a paso Limpia bien las berenjenas y córtalas longitudinalmente en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor .

y córtalas longitudinalmente en de aproximadamente . Añade sal sobre cada lámina y deja reposar unos 10 minutos para reducir su posible sabor amargo. Luego sécalas cuidadosamente con papel de cocina .

sobre cada lámina y deja reposar unos para reducir su posible sabor amargo. Luego sécalas cuidadosamente con . Finalmente, cocínalas en aceite caliente hasta que se doren de ambos lados. Una vez listas, colócalas sobre papel absorbente para retirar el excedente de aceite y lograr una preparación más liviana, sin exceso de grasa.

hasta que se de ambos lados. Una vez listas, colócalas sobre para retirar el excedente de aceite y lograr una preparación más liviana, sin exceso de grasa. Extiende una fina capa de salsa de tomate en la base de una fuente apta para horno .

en la base de una . Distribuye una primera tanda de berenjenas, cúbrelas nuevamente con salsa de tomate, espolvorea pan rallado y agrega queso por encima. Una delicia con mucho sabor italiano y extremadamente fácil de preparar en casa. Repite la secuencia de capas hasta agotar los ingredientes, asegurándote de cerrar la preparación con una última capa de pan rallado y queso .

hasta agotar los ingredientes, asegurándote de cerrar la preparación con una última capa de y . Introduce la fuente en un horno previamente calentado a 200 °C y cocina durante unos 15 minutos , hasta que la superficie quede gratinada , dorada y con burbujeo .

y cocina durante unos , hasta que la superficie quede , dorada y con . Retira y sirve en caliente, ya sea directamente desde la fuente o en porciones individuales.

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